Режиссёр, снявшая фильм про феномен Итигэлова, встретится с улан-удэнцами

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В школе креативных индустрий при колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ 17 февраля в 17:00 состоится встреча с режиссёром, сценаристом, педагогом Еленой Демидовой из Москвы. На встречу придут студенты и педагоги колледжа искусств и других образовательных учреждений города.Елена Демидова расскажет о том, кто может стать героем в неигровом кино. Режиссёр ответит на такие вопросы, как: почему одного человека снимать интересно, а другого нет; почему герой не всегда герой; в каких ситуациях он становится главным персонажем; как автор входит в историю главного действующего лица; как автор сам может стать героем; почему не всякая история, снятая про себя, есть кино и многое другое важное для будущих актеров и режиссеров.Первое образование у Елены Демидовой – МВТУ имени Баумана. Режиссерское образование – киношкола «Интерньюс» (мастерская Марины Разбежкиной). Елена Демидова – член гильдии кинорежиссеров, гильдии неигрового кино, Русского географического общества. Её документальные фильмы не раз получали награды крупных российских и международных кинофестивалей, выходили на Первом канале, канале «Культура», 24DOC.В 2016 году Елена Демидова дебютировала в игровом кино, став одним из режиссёров фильма «Прикосновение ветра» (16+), снятого в Бурятии. В Бурятии снят и документальный фильм «Феномен Итигэлова. Загадка бурятского ламы» (12+), режиссёром которого также является Елена Демидова.Елена Демидова - руководитель лаборатории документального кино для режиссеров из регионов РФ, преподаватель Московской школы кино.