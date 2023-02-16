В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно

Снег выпал даже там, где его обычно не бывает



Заснеженные дороги острова Ольхон расчищают сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Накануне они привели в порядок проезды к деревням Халгай и Харанцы. Трактор с навесным оборудованием прошёл порядка восьми километров грунтовой дороги. Инспекторы отметили, что в этом году высота снежного покрова на острове существенно отличается от предыдущих сезонов.



- Расчистка дороги от снега требуется обычно не часто. Осадков зимой на Ольхоне не так много, к тому же ветер обычно уносит их в лесную, восточную часть острова. В текущем зимнем сезоне снега существенно больше, чем в предыдущем, и он лежит даже на безлесой наветренной стороне. Поэтому лесничество выделяет технику и сотрудников на расчистку автомобильной дороги, в первую очередь на участке, которым пользуются жители населённых пунктов. Им необходима доставка воды, возможность проезда для машин экстренных служб. Мы понимаем важность этого и всегда идём навстречу, - рассказал руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.



