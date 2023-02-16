Снег выпал даже там, где его обычно не бывает
Заснеженные дороги острова Ольхон расчищают сотрудники Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Накануне они привели в порядок проезды к деревням Халгай и Харанцы. Трактор с навесным оборудованием прошёл порядка восьми километров грунтовой дороги. Инспекторы отметили, что в этом году высота снежного покрова на острове существенно отличается от предыдущих сезонов.
- Расчистка дороги от снега требуется обычно не часто. Осадков зимой на Ольхоне не так много, к тому же ветер обычно уносит их в лесную, восточную часть острова. В текущем зимнем сезоне снега существенно больше, чем в предыдущем, и он лежит даже на безлесой наветренной стороне. Поэтому лесничество выделяет технику и сотрудников на расчистку автомобильной дороги, в первую очередь на участке, которым пользуются жители населённых пунктов. Им необходима доставка воды, возможность проезда для машин экстренных служб. Мы понимаем важность этого и всегда идём навстречу, - рассказал руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.
В этому году на Ольхоне снега больше, чем обычно
Общество, Фото:
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