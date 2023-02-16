Улан-удэнцам объяснили, как оформить справку на бесплатное питание для детей

Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
В управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ рассказали, как получить справку на льготное питание в школе. С 1 января основанием для этого является назначение единого пособия, которое предоставляет Социальный фонд России по Бурятии.
Родители, получающие такую выплату, могут оформить справку в личном кабинете на портале Госуслуг – в разделе «Справки/Выписки», выбрав пункт «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах». При заполнении формы следует указать необходимый период.
Для получения справки в электронном виде нужно иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Право на бесплатные обеды имеют ученики 5-11 классов, добавили в соцзащите.
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