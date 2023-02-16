Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст
В мобильном приложении «Госуслуги» появился новый сервис «Подтверждённое фото». Он хранит в личном кабинете фото с загранпаспорта нового образца.
- «Подтверждённое фото» - новый сервис в мобильном приложении «Госуслуги». Он поможет в простых ситуациях, когда нужно показать паспорт или подтвердить возраст, например, в магазине или при входе в офис. Загрузить подтверждённое фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме,- говорится в сообщении Минцифры России.
Инструкция:
Для создания подтверждающего фото нужно войти в мобильное приложение, перейти в раздел «документы» и нажать на баннер «добавить фото», указав серию и номер загранпаспорта. Далее необходимо отсканировать фото, приложив телефон к пластиковой странице загранпаспорта.
Функция «Подтверждённое фото» доступна без доступа в интернет. В дальнейшем вместо фото из паспорта в качестве «доверенного фото» можно будет загружать селфи.
- Мы согласовали с ФСБ технологию, которая позволяет владельцам биометрических загранпаспортов и приложения Госуслуг не ходить в МФЦ, всё делать в электронном виде, - сообщал ранее глава Минцифры России Максут Шадаев.
В приложении «Госуслуги» появился сервис подтверждения личности
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