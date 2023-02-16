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В Улан-Удэ спасают кошку, которая едва не умерла на оживлённой трассе

В Улан-Удэ спасают кошку, которая едва не умерла на оживлённой трассе
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Есть подозрение на смертельно опасное заболевание

Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» взялись за спасение ещё одного животного. На этот раз к волонтёрам попала кошка с обморожением, перитонитом и подозрением на ФИП (инфекционный перитонит), считающийся смертельно опасным заболеванием.
 
Кошечку, которую назвали Марфушей, обнаружили на оживлённой трассе. «Она лежала там без движения и ей грозила неминуемая гибель», – рассказали в фонде.
 
Животное уже отвезли в ветеринарную клику. Врачи согласись помочь ему, несмотря на огромную задолженность зоозащитников перед учреждением – она уже превысила 200 тысяч рублей.
 
В официальной группе «Собака счастья» во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck объявили сбор средств на лечение Марфуши. Внести посильный вклад в её спасение могут все желающие. «Не проходите мимо, ведь любая копейка, любая сумма – это огромная помощь», – призвали жителей Бурятии в организации.

животные кошки волонтёры

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