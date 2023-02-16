Ремонт дороги начнут в этом году
В Бурятии заасфальтируют последний гравийный участок дороги, ведущей к селу Кижинга.
В этом году планируется определить подрядчика и приступить к работам на участке со 150 по 177 км региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Полностью ремонт завершат в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию дорога до села Кижинга будет полностью заасфальтирована, сообщили в минтрансе Бурятии.
В ходе ремонта на дороге заменят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, нанесут асфальтобетонное покрытие, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы состоятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Также продолжится ремонт и обустройство участка со 135 по 150 км.
- В этом году также планируем заасфальтировать оставшиеся пять км со 135 по 140 км, и соответственно, после ремонта участка со 150 по 177 дорога до Кижинги будет полностью заасфальтирована, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.
С 2017 было приведено в нормативное состояние 66 км дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.
В Бурятии на дороге до Кижинги не останется ни одного гравийного участка
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