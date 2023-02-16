В Бурятии на дороге до Кижинги не останется ни одного гравийного участка

Ремонт дороги начнут в этом году



В Бурятии заасфальтируют последний гравийный участок дороги, ведущей к селу Кижинга.



В этом году планируется определить подрядчика и приступить к работам на участке со 150 по 177 км региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск. Полностью ремонт завершат в 2026 году. После ввода объекта в эксплуатацию дорога до села Кижинга будет полностью заасфальтирована, сообщили в минтрансе Бурятии.



В ходе ремонта на дороге заменят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, нанесут асфальтобетонное покрытие, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы состоятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Также продолжится ремонт и обустройство участка со 135 по 150 км.



- В этом году также планируем заасфальтировать оставшиеся пять км со 135 по 140 км, и соответственно, после ремонта участка со 150 по 177 дорога до Кижинги будет полностью заасфальтирована, - отметил министр транспорта Бурятии Александр Гоге.



С 2017 было приведено в нормативное состояние 66 км дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.



