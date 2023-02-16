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Православные Бурятии отметили Сретение Господне

Православные Бурятии отметили Сретение Господне
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
Божественная литургия была совершена в Сретенском женском монастыре

15 февраля в Бурятии православные верующие отметили Сретение Господне. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Клириками собора был прочитан канон праздника.

В сам день праздника по случаю престольного торжества митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре села Батурино. По запричастном стихе было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи.

- После божественной литургии на средине храма было совершено славление праздника и возглашены уставные многолетия. Затем владыка обратился к сёстрам и прихожанам монастыря с архипастырским словом и поздравил всех с престольным праздником этой святой обители. По окончании богослужения настоятельница обители игумения Ника ознакомила владыку с ходом работ по установке новых резных деревянных напольных киотов в верхнем приделе храма, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
православие Сретение Бурятия Улан-Удэ епархия

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