Православные Бурятии отметили Сретение Господне

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Божественная литургия была совершена в Сретенском женском монастыре



15 февраля в Бурятии православные верующие отметили Сретение Господне. Накануне праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил совершение всенощного бдения с литией в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ. Клириками собора был прочитан канон праздника.



В сам день праздника по случаю престольного торжества митрополит Иосиф совершил божественную литургию в Сретенском женском монастыре села Батурино. По запричастном стихе было оглашено послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня православной молодёжи.



- После божественной литургии на средине храма было совершено славление праздника и возглашены уставные многолетия. Затем владыка обратился к сёстрам и прихожанам монастыря с архипастырским словом и поздравил всех с престольным праздником этой святой обители. По окончании богослужения настоятельница обители игумения Ника ознакомила владыку с ходом работ по установке новых резных деревянных напольных киотов в верхнем приделе храма, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

