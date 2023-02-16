Улан-Удэ весной может затопить из-за забитых ливнёвок

Жильцы частных домов вовсю выбрасывают туда мусор









- Некоторые и вовсе проводят трубы от своих участков до ливневых канализаций, по которым и сливают собственные отходы. Они быстро замерзают, что и приводит к образованию засоров на входах в ливнёвку. Весной из-за этого может произойти подтопление улиц, – пояснили в комитете.



Только на улице Щорса засоры за последний месяц пришлось устранять четыре раза. Коммунальщики вручную скалывают лёд и убирают мусор. Подобное было ещё на нескольких улицах – Трубачеева, Дзержинского и Лимонова.



Специалисты КБУ постоянно следят за состоянием ливневых канализаций, находящихся на балансе учреждения. Всего таковых 57. Осенью, ещё до наступления минусовых температур, ремонтно-строительные бригады КБУ привели в порядок все канализации, чтобы весной, когда начнёт таять снег, талая вода «уходила» туда. Жителей бурятской столицы призвали не засорять «ливнёвки», поскольку это чревато подтоплением улиц и разрушением дорожного полотна.

С начала зимы сотрудники подведомственного КГХ комбината по благоустройству ликвидировал уже 49 засоров в ливнёвках.