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Улан-Удэ весной может затопить из-за забитых ливнёвок

Улан-Удэ весной может затопить из-за забитых ливнёвок
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Жильцы частных домов вовсю выбрасывают туда мусор 

Ливневые канализации в столице Бурятии засоряют бытовыми отходами. Мусор туда выбрасывают жители частного сектора, сообщили в комитете городского хозяйства (КГХ) администрации Улан-Удэ.

С начала зимы сотрудники подведомственного КГХ комбината по благоустройству ликвидировал уже 49 засоров в ливнёвках.



- Некоторые и вовсе проводят трубы от своих участков до ливневых канализаций, по которым и сливают собственные отходы. Они быстро замерзают, что и приводит к образованию засоров на входах в ливнёвку. Весной из-за этого может произойти подтопление улиц, – пояснили в комитете.
 
Только на улице Щорса засоры за последний месяц пришлось устранять четыре раза. Коммунальщики вручную скалывают лёд и убирают мусор. Подобное было ещё на нескольких улицах – Трубачеева, Дзержинского и Лимонова.

Специалисты КБУ постоянно следят за состоянием ливневых канализаций, находящихся на балансе учреждения. Всего таковых 57. Осенью, ещё до наступления минусовых температур, ремонтно-строительные бригады КБУ привели в порядок все канализации, чтобы весной, когда начнёт таять снег, талая вода «уходила» туда. Жителей бурятской столицы призвали не засорять «ливнёвки», поскольку это чревато подтоплением улиц и разрушением дорожного полотна.
ливневая канализация мусор

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