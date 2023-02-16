В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу

Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии



В связи с тем, что 21, 22, 23, 24 и 26 февраля объявлены санитарными днями, в Туве пункты автомобильного пропуска через государственную границу «Хандагайты», «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» не будут работать. 25 февраля пункт пропуска «Хандагайты» будет функционировать в обычном режиме. Граждан и гостей республики просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в Монголию.



Санитарные дни на пограничных переходах через государственную границу «Хандагайты», «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» 21 и 22 февраля 2023 года введены по инициативе монгольской стороны, в связи с празднованием в Монголии Нового года по лунному календарю – Цагаан-Сар.



23 и 24 февраля установлены санитарными днями в связи с празднованием Дня защитника Отечества и переносом выходного дня с 1 января на 24 февраля в соответствии с постановлением правительства РФ.



25 февраля принят дополнительным санитарным днём только для автомобильных пунктов пропуска «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур». Таким образом в этот день в обычном режиме будет работать только АПП «Хандагайты».



26 февраля 2023 года выпадает на воскресенье – выходной день. Об этом сообщает агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.

