Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии
В связи с тем, что 21, 22, 23, 24 и 26 февраля объявлены санитарными днями, в Туве пункты автомобильного пропуска через государственную границу «Хандагайты», «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» не будут работать. 25 февраля пункт пропуска «Хандагайты» будет функционировать в обычном режиме. Граждан и гостей республики просят принять во внимание данную информацию при планировании поездок в Монголию.
Санитарные дни на пограничных переходах через государственную границу «Хандагайты», «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур» 21 и 22 февраля 2023 года введены по инициативе монгольской стороны, в связи с празднованием в Монголии Нового года по лунному календарю – Цагаан-Сар.
23 и 24 февраля установлены санитарными днями в связи с празднованием Дня защитника Отечества и переносом выходного дня с 1 января на 24 февраля в соответствии с постановлением правительства РФ.
25 февраля принят дополнительным санитарным днём только для автомобильных пунктов пропуска «Цагаан-Толгой» и «Шара-Суур». Таким образом в этот день в обычном режиме будет работать только АПП «Хандагайты».
26 февраля 2023 года выпадает на воскресенье – выходной день. Об этом сообщает агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.
В Туве на 5 дней закроют пункты пропуска через госграницу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По итогам соревнований спортсмен завоевал путёвку на первенство России
Закрытие связано с праздничными днями в России и Монголии
Одного из учёных наградили медалью Агвана Доржиева
Будут выставлены дополнительные экипажи ДПС
Курсирующие по нему автобусы преодолевают почти по 25 километров
Сосновые ветви отправят на переработку
Площадь заказника составляет более 15 тысяч гектаров
Люди уверены, что он стал небезопасным
Итоги накануне подвела администрация города
Дорожники обновят ещё 15 км дороги
Обладательница суперприза до этого никогда не летала на самолёте, а теперь отправится путешествовать
На их строительство планируют потратить более 400 млн рублей
Право на него имеют школьники, родители которых получают единое пособие
Коммунальщики взялись за уборку мусора и подсыпку дорог
Подземные толчки зафиксировали на севере республики