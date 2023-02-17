Лама из Бурятии рассказал, как правильно праздновать Сагаалган

Жителям республики объяснили, какие подарки принято дарить в Белый месяц и в какой одежде его встречать







Тем временем настоятель курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама (Олег Намжилов) раскрыл кое-какие секреты встречи Сагаалгана. Для верующих особое значение имеет Бутуу Yдэр. В буквальном переводе это «закрытый», «глухой» или «тёмный» день, предшествующий наступлению Белого месяца, когда буддисты не употребляют алкоголь, готовят алтарь и ждут наступления Нового года.



- Этот день имеет особое сакральное значение. В первую очередь нужно подготовить себя – свои тело, дом, алтарь, – написал Намжил лама в официальной странице дацана «ВКонтакте». – Одежда должна быть праздничной, нарядной, чистой и неповреждённой. Самой лучшей считается, конечно же, национальная. Желательно, чтобы она была новой, особенно если наступает ваш год.



По словам настоятеля дацана, такой наряд весьма способствует «поднятию хии морина».



- После подготовки гардероба прибираемся в доме. Очень хорошо сделать перестановку или приобрести что-нибудь новое. Даже такие мелочи, как полотенце, тюль и клеёнки, вносят существенный позитив во всеобщий настрой. Для «усиления» хии морина также следует помыть, почистить своё авто и привнести что-то новое для «железного коня», – рассказывает Олег Намжилов.



Алтарь, по его словам нужно полностью обновить и подготовить как можно больше шафранного аршана, чтобы наливать его все 15 дней Белого месяца.



- Будде на алтарь ни в коем случае не надо ставить мясо. Яйца, рыбные и мясные блюда – такие, как бурятская «буyгэ» – можно готовить себе, гостям, на свой стол. Ведь Будда не ел мясо и в своих наставлениях говорил, что нельзя его ставить на алтарь. В противном случае заложится причина заболевания язвенными болезнями, – пояснил лама.



Кроме того, необходимо приобрести новые благовония, лампадки и т. д. и статуэтку либо или изображение какого-нибудь святого объекта.



- Поэтому в прошлом у бурят самыми распространёнными подарками были – да, пожалуй, и сейчас есть – рубашки для мужчин, полотенца для женщин, а для уважаемых, старших людей – статуэтка, книга или другая буддийская атрибутика. В дарении рубашки главе семьи заложено пожелание улучшения имиджа, поднятия престижа – то есть чтобы «хии морин взлетел, воспарил», – отмечает настоятель «Гандан Ше Дувлин».



Полотенце – это пожелание хозяйке, чтобы в её доме всё было только новое и лучшее. Ну а старшему поколению подносят самое дорогое и святое.



- Бутуу Yдэр с бурятского переводится как день безмолвия, тишины. Нужно стараться как можно меньше говорить – тем самым мы как бы копим энергию, собираемся с мыслями, готовим речи. Ведь в последующие дни, с 1-го по 15-ое число лунного календаря, предстоит совершить как можно больше подарков, особенно – благопожелательными речами. Чем больше отдадим в эти «чудесные 15 дней», тем больше вернётся нам в течение года, – пояснил Намжил лама.



Буддисты в этот день предпочитают поститься – то есть не есть мясо, рыбу и яйца. Можно отказаться и от ужина.



- Некоторые совмещают пост с едой только утром и в обед. Основной смысл этого дня – в накоплении энергии, эмоций. Больше всего они тратятся в разговорах, – продолжает Олег Намжилов. – Священнослужители все 15 дней молятся, читая коренные тексты о сути буддийского учения, восхваления, благопожелания. После дня безмолвия готовится ритуал «Цитор hама». Дацаны с большим штатом лам читают молитву всю ночь до рассвета.



Самым главным периодом для этого ритуала считается час Тигра.



- В буддийской астрологии принято, чтобы 12-летний цикл начинается с года Мыши, 12 месяцев – с Тигра, а сутки – с часа Дракона. С месяца Тигра начинается весна и новый лунный год. Поэтому подношение балима белой hама сахюусан с просьбой даровать долголетие и здоровье будет иметь максимальный эффект, если начать этот ритуал с часа Тигра. Сам ритуал «Цитор hама» непродолжителен, предварительные тексты обширны, – подчеркнул лама.



Если солнце встаёт в 8:00, значит, час Дракона наступит с 8:00 до 10:00. С 6 до 8 будет час Зайца, а с 4 до – Тигра.



- Именно в этот час Будда Шакьямуни достиг Просветления. В этом интервале ритуал «Цитор hама» наиболее эффективен. Поэтому верующие стараются бодрствовать, не спать, чтобы «зарядиться» позитивной энергией от Балдан hама сахюусана, – отметил Намжил лама. – Это связано с тонкими энергиями, чакрами, особым расположением планет и соответствующими мантрами – звуковыми вибрациями, уходящими в глубину веков буддийского учения. Завершается ритуал призыванием Удачи «Далга». Таково общее толкование с буддийской точки зрения подготовительного и первого дня Нового лунного года.

