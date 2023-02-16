С юбилеем поздравили Дашиму Цыреторову
В Бурятии в этом году 538 долгожителей отметят юбилейные даты: 90, 95 и 100 лет. Так, недавно в Заиграевском районе чествовали участницу трудового фронта Дашиму Цыреновну Цыреторову, которая отметила 95-й день рождения. Она родилась в селе Алан Хоринского района.
- В нашей семье росло трое детей. Детство было хорошее, счастливое – при родителях и многочисленных родственниках, - рассказывает труженица тыла. – Но, когда мне было 8 лет случилась беда, отца по оговору репрессировали как врага народа, поэтому я смогла закончить только 6 классов Хоринской средней школы. Дальше пришлось работать, помогать маме, началась трудовая деятельность. Работала в основном в животноводстве – дояркой, чабанкой.
Вышла замуж, 20 лет вместе с супругом Даши-Доржо Цыремпиловичем проработала помощником конюха совхоза «Эрхирикский». Награждена почётными грамотами, дипломом за добросовестный труд.
- Дашима Цыреновна – многодетная мама, она воспитала 8 детей. Сейчас она счастливая бабушка, у которой 18 внуков и 29 правнуков, - рассказали в отделе социальной защите по Заиграевскому району.
- Нет времени скучать, - говорит Дашима Цыреновна. - Занимаюсь рукоделием, люблю шить.
Как сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ, в юбилейный день рождения имениннице вручили поздравительное письмо от президента РФ, поздравительную открытку от главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплате участнику трудового фронта, благодарственное письмо от главы МО «Заигравский район. Также долгожительнице пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
Жительница района Бурятии отпраздновала 95-летие
Общество, Фото:
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