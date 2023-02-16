В Бурятии внимательные росгвардейцы поймали разыскиваемого

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Они задержали молодого человека, объявленного в федеральный розыск



В селе Курумкан сотрудники Росгвардии проявили внимательность и бдительность: в случайном прохожем они опознали человека из ориентировки. Этот гражданин находился в федеральном розыске.



- На маршруте патрулирования в селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, схожего с ориентировкой. При проверке документов и установлении личности прохожего выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. 19-летний житель Тарбагатайского района был условно осужден за вождение в состоянии опьянения. Проигнорировав требования закона, молодой человек приехал в соседний район для работы на стройке, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

