Академики РАН обучают медиков Бурятии

Одного из учёных наградили медалью Агвана Доржиева
15 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с командой ведущих учёных, академиков РАН, которые прибыли в Бурятию для проведения обучающих конференций для медиков, студентов и консультаций пациентов. Во время встречи были обсуждены вопросы развития медицинской научной школы в республике, актуальные проблемы в подготовке специалистов для медицинских организаций.
Свои предложения в рамках встречи внесли академики РАН, руководители институтов Томского национального исследовательского медицинского центра, доктора медицинских наук, профессора Ростислав Карпов, Валерий Пузырёв, Евгений Чойнзонов, Сергей Попов, Николай Бохан и член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Вадим Жданов. Они курируют научные направления кардиологии, медицинской генетики, онкологии, психического здоровья, фармакологии и регенеративной медицины. По своим направлениям они проводят лекции для студентов-медиков, клинических ординаторов, а также консультации пациентов в медицинских организациях и конференции для врачей республики.
Глава Бурятии обозначил приоритеты сотрудничества и поблагодарил учёных за поддержку и помощь коллегам из Бурятии.
- Если выходить на промышленное производство, тех же лекарственных препаратов растительного происхождения, необходима поддержка и помощь науки. Проект БГСХА выиграл в конкурсе «Приоритет 2030», сейчас закупается всё необходимое оборудование для того, чтобы выйти на промышленное производство растительного сырья для лекарственных препаратов. Но здесь, чтобы всё это работало, нужна, в первую очередь, научная составляющая, которая подтверждала бы эффективность и безопасность, - отметил Алексей Цыденов.
Глава республики отметил важность и необходимость обучения специалистов, обеспечивающих психологическую помощь военнослужащим – участникам специальной военной операции.
- По психологической помощи крайне актуальный вопрос – это работа с возвращающимися ребятами, их близкими и родственниками – всем нужна помощь. Работа важная, причём сжатая по срокам, - отметил Алексей Цыденов.
- Сейчас нужен совершенно иной подход, который требуют новых навыков от наших специалистов, и завтра будет большая конференция для выстраивания быстрого взаимодействия, - сообщила заместитель председателя правительства Бурятии, министр здравоохранения Евгения Лудупова.
Вчера, 15 февраля, академики РАН также ознакомились с проектом будущего межвузовского кампуса.
- Мы уже воплощаем поручения министра В.Н Фалькова, подписываем рамочное соглашение по наполнению работы кампуса. Большая часть учебных помещений – медицинского профиля. Нужно наполнять, соответствующие кадры нужны. И мы обсудили возможности привлечения молодых учёных-выходцев из Бурятии, которые работают в Томске. Думаю, мы наладим прямую связь. Отмечу, что в рамках кампуса предусмотрено строительство или выкуп 30 квартир для будущих специалистов, – рассказал ректор Бурятского государственного университета Алдар Дамдинов.
В завершении встречи глава Бурятии наградил медалью Агвана Доржиева директора научно-исследовательского института онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук Евгения Чойнзонова за вклад в развитие науки и медицины Республики Бурятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.
Напомним, что 14 февраля в Улан-Удэ состоялся круглый стол «Перспективы развития медицинской науки в Республике Бурятия» с участием пяти академиков Российской Академии наук Томского национального исследовательского медицинского центра. В ходе мероприятия именитые гости ознакомились не только со стратегией развития здравоохранения Бурятии, но и внесли свои предложения для развития бурятской медицинской науки и подготовке квалифицированных кадров.
Академики выступили с актуальными докладами, освещающими все стороны медицинской жизни, приняли и участие в дискуссии после заслушивания всех докладов медиков из Бурятии, представленных на круглом столе. Главным итогом круглого стола стало подписание соглашения о взаимодействии между правительством Республики Бурятии и Томским НИМЦ.
Академики РАН обучают медиков Бурятии
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