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Два водителя в Улан-Удэ нарвались на штраф за неправильную перевозку груза

Два водителя в Улан-Удэ нарвались на штраф за неправильную перевозку груза
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Каждому из них теперь придётся раскошелиться на 500 рублей

Накануне в столице Бурятии прошёл рейд «Полог». Его устроили у железнодорожного переезда в микрорайоне Горького сотрудники ГИБДД и представители администрации Октябрьского района.


Всего во время рейда проверили четыре транспортных средства. В итоге два водителя попались на нарушениях. Им придётся ответить за несоблюдение правил перевозки грузов – по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ. Размер штрафа составляет  500 рублей.
 
- Такие рейды направлены на выявление водителей, осуществляющих вывоз бытовых отходов без полога – специального тента, – рассказали в райадминистрации.

В мэрии напомнили, что перевозить грунт, сыпучие стройматериалы, лёгкую тару, листву и ветки деревьев, не накрытых брезентом или пологом, на территории Улан-Удэ запрещено. Подобные рейды в городе проводят регулярно.
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