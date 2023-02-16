Два водителя в Улан-Удэ нарвались на штраф за неправильную перевозку груза

Каждому из них теперь придётся раскошелиться на 500 рублей
Накануне в столице Бурятии прошёл рейд «Полог». Его устроили у железнодорожного переезда в микрорайоне Горького сотрудники ГИБДД и представители администрации Октябрьского района.
Всего во время рейда проверили четыре транспортных средства. В итоге два водителя попались на нарушениях. Им придётся ответить за несоблюдение правил перевозки грузов – по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ. Размер штрафа составляет 500 рублей.
- Такие рейды направлены на выявление водителей, осуществляющих вывоз бытовых отходов без полога – специального тента, – рассказали в райадминистрации.
В мэрии напомнили, что перевозить грунт, сыпучие стройматериалы, лёгкую тару, листву и ветки деревьев, не накрытых брезентом или пологом, на территории Улан-Удэ запрещено. Подобные рейды в городе проводят регулярно.
Каждому из них теперь придётся раскошелиться на 500 рублей
А сладости, которые там дают, дети скармливают по пути домой собакам
Красавчик установлен в центре города
Сёла Мухоршибирского района вновь участвуют в программе «1000 дворов»
Приёмы состоятся в нескольких районах республики
Вес партии составил девять тонн
Слушателям представят программу «Праздник Белого месяца»
В «Заповедном Прибайкалье» рассказали о проверках проектов в особо охраняемой природной территории
Это решают их командиры
В Улан-Удэ днём до -10
Для первых зрителей приготовлены подарки
В райцентре края пройдёт фестиваль военно-исторической реконструкции
В этнофестивале примут участие гости из соседних регионов
В программе прозвучит народная музыка
Наказание настигло более 1000 человек