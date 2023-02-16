Два водителя в Улан-Удэ нарвались на штраф за неправильную перевозку груза

Каждому из них теперь придётся раскошелиться на 500 рублей









Всего во время рейда проверили четыре транспортных средства. В итоге два водителя попались на нарушениях. Им придётся ответить за несоблюдение правил перевозки грузов – по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ. Размер штрафа составляет 500 рублей.



- Такие рейды направлены на выявление водителей, осуществляющих вывоз бытовых отходов без полога – специального тента, – рассказали в райадминистрации.

В мэрии напомнили, что перевозить грунт, сыпучие стройматериалы, лёгкую тару, листву и ветки деревьев, не накрытых брезентом или пологом, на территории Улан-Удэ запрещено. Подобные рейды в городе проводят регулярно.



Накануне в столице Бурятии прошёл рейд «Полог». Его устроили у железнодорожного переезда в микрорайоне Горького сотрудники ГИБДД и представители администрации Октябрьского района.