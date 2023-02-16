На металлического мужчину в центре Иркутска надели шапку и шарф

Красавчик установлен в центре города
В центре Иркутска утеплили металлическую статую мужчины с цветами. На него надели красный шерстяной шарф и шапку.
- Смотрите, какой мужчина с цветами ждёт свою даму на улице 3-го Июля! Милый, правда? Ну как его не согреть яркими шапкой и шарфом? – написали в официальном аккаунте мэрии Иркутска в социальной сети «Вконтакте».
Это уже третья статуя, утеплённая в Иркутске. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее согревающие аксессуары надели на доктора Айболита и его животных
, которые установлены станции по борьбе с болезнями животных. До этого - святых Петра и Февронью
в сквере около Спасского храма. Их согрели уютными шалью и шарфом.
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Красавчик установлен в центре города
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