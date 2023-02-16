На металлического мужчину в центре Иркутска надели шапку и шарф

В центре Иркутска утеплили металлическую статую мужчины с цветами. На него надели красный шерстяной шарф и шапку.- Смотрите, какой мужчина с цветами ждёт свою даму на улице 3-го Июля! Милый, правда? Ну как его не согреть яркими шапкой и шарфом? – написали в официальном аккаунте мэрии Иркутска в социальной сети «Вконтакте».