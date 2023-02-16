В Бурятии сельчане пожаловались на пережаренные блюда в школьной столовой

А сладости, которые там дают, дети скармливают по пути домой собакам







- Зачем столько сладостей – пряники, печенье, конфеты? Они их отдают собакам по пути из школы! – заявили усть-баргузинцы.



Сельчане задались вопросом, почему за качеством питания приходится следить родителям и отметили, что времени у них на это просто нет.



- В школе должен быть свой контроль, – отметили они. – Хотелось бы получить объективный ответ.



Вопрос адресовали директору Усть-Баргузинской СОШ Марине Вильмовой. Она, в свою очередь, сообщила, что на подобные обращения уже не раз давали подробные ответы. В итоге в учебном заведении в ближайший понедельник решили провести собрание, где и дадут все разъяснения по организации питания в школе.

Жители посёлка Усть-Баргузин пожаловались в группе «Баргузин-инфо 24/7» на качество еды в столовой местной средней школы. Они поинтересовались, когда в школьном меню появятся фрукты и почему детям дают «пережаренные невкусные блюда». Не устраивают родителей учеников и маленькие, по их мнению, порции.