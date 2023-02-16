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Из Бурятии в Китай экспортирована первая партия корня солодки

Из Бурятии в Китай экспортирована первая партия корня солодки
Общество,  Фото:pixabay.com.
Вес партии составил девять тонн

В феврале управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия проконтролировало экспорт сушёного корня (Сапожниковии растопыренной) общим весом девять тонн в Китай.

- Мероприятия по досмотру подкарантинной продукции были проведены в соответствии с требованиями федерального закона от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений». Контроль показал, что вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра. На основании лабораторных заключений о карантинном фитосанитарном состоянии, проведённых Бурятским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», на продукцию было оформлен фитосанитарный сертификат, - сообщили в управлении.

В прошлом году управление проконтролировало вывоз из Бурятии 482 тонн сушёного корня (Сапожниковии растопыренной), оформлено 69 фитосанитарных сертификатов.

Сапожниковия растопыренная – многолетнее травянистое растение бледно-зелёного цвета высотой до 80 сантиметров, которое используют в народной медицине в качестве спазмолитического, отхаркивающего, анальгетического, ранозаживляющего, жаропонижающего средства. Лечебное действие сапожниковии объясняется наличием в её составе большого количества биологически активных веществ. Высушенные корни сапожниковии называют «мужик корень» или корень солодки.

Растение можно встретить в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азии. Высушенные части растения (стебли, плоды, листья, корни) широко используются в традиционной китайской, тибетской, монгольской медицине. В последние годы растение в лекарственных целях начали заготавливать и в России, а также отправлять на экспорт.

Россельхознадзор Китай экспорт

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