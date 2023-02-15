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Школьников Бурятии приглашают нарисовать исторических личностей

Школьников Бурятии приглашают нарисовать исторических личностей
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс «Моя Россия» проходит в пятый раз

Продолжается приём заявок на пятый международный конкурс детского рисунка под названием «Моя Россия». Детям нужно нарисовать рисунок на тему «История России. События и герои».

- Сюжеты и герои могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу нашей страны. Также нужно написать несколько слов о том, что изображено на рисунке. Жюри будут оценивать не только художественный уровень твоей работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработку темы, - сообщают организаторы конкурса.

Работы для конкурса должны быть нарисованы только на бумаге или на холсте формата А4, их нужно будет отсканировать или качественно сфотографировать, потом отправить через сайт конкурса.

Работы принимаются с 9 января по 31 марта. Конкурс проводится среди детей от 6 до 17 лет. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте конкурса: my-russia.org.

В прошлом году, как отмечают организаторы конкурса, на конкурс было принято около 30 тысяч заявок. В рамках конкурса «Моя Россия» проходит также конкурс для педагогов.


Возрастное ограничение 6+
конкурс рисунков

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