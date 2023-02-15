Школьников Бурятии приглашают нарисовать исторических личностей





Возрастное ограничение 6+



Продолжается приём заявок на пятый международный конкурс детского рисунка под названием «Моя Россия». Детям нужно нарисовать рисунок на тему «История России. События и герои».- Сюжеты и герои могут быть как общероссийские, так и принадлежать любому народу нашей страны. Также нужно написать несколько слов о том, что изображено на рисунке. Жюри будут оценивать не только художественный уровень твоей работы, но и выбор сюжета, его оригинальность и проработку темы, - сообщают организаторы конкурса.Работы для конкурса должны быть нарисованы только на бумаге или на холсте формата А4, их нужно будет отсканировать или качественно сфотографировать, потом отправить через сайт конкурса.Работы принимаются с 9 января по 31 марта. Конкурс проводится среди детей от 6 до 17 лет. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте конкурса: my-russia.org.В прошлом году, как отмечают организаторы конкурса, на конкурс было принято около 30 тысяч заявок. В рамках конкурса «Моя Россия» проходит также конкурс для педагогов.