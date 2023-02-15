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В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики

В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование

15 февраля на сайте «Активный горожанин» стартовало голосование по демонтажу скульптур из мозаики, которые находятся в сквере «Радуга» в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Жителей бурятской столицы просят выбрать один из двух вариантов – убрать их и заменить современными малыми архитектурными формами или же сохранить и отреставрировать.




Опрос продолжится до 1 марта. В администрации Улан-Удэ рассказали, что эти композиции находятся в неудовлетворительном состоянии, но за долгие годы полюбились горожанам  и стали своего рода достопримечательностью. 

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скульптура благоустройство голосование

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