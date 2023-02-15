В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики

Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование

















15 февраля на сайте «Активный горожанин» стартовало голосование по демонтажу скульптур из мозаики, которые находятся в сквере «Радуга» в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Жителей бурятской столицы просят выбрать один из двух вариантов – убрать их и заменить современными малыми архитектурными формами или же сохранить и отреставрировать.Опрос продолжится до 1 марта. В администрации Улан-Удэ рассказали, что эти композиции находятся в неудовлетворительном состоянии, но за долгие годы полюбились горожанам и стали своего рода достопримечательностью.