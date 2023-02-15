В Бурятии за сутки в два с лишним раза возросло число заражённых COVID-19

Коронавирус нашли у 37 человек
По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 15 февраля, коронавирус за последние сутки выявили у 37 жителей республики. Это в два с половиной раза больше, чем днём ранее (14).
С начала пандемии COVID-19 нашли у 155 094 человек. Победили вирус 151 497 инфицированных. Всего специалисты провели 2 767 889 лабораторных исследований, в том числе 1857 – накануне.
Чтобы избежать инфицирования, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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