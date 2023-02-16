В Улан-Удэ днём до -10
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами -12,-17.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -8,-10.
В Бурятии местами небольшой снег
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