В Бурятии пригрозили крупными штрафами за снег и сосульки на крышах

Очищать их обязаны «управляшки»
В Госстройжилнадзоре Бурятии рассказали, кто должен очищать крыши жилых зданий от снега и сосулек. Это обязанность управляющих компаний (УК). За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов зимой и в весенний период им грозят крупные административные штрафы размером от 50 до 300 тысяч рублей.
В ведомстве подчеркнули: избавлять крыши от ледяных наростов и снега нужно «по мере их образования». Запрещается сбрасывать их в воронки водосточных труб.
При этом необходимо оградить прилегающую территорию и обезопасить деревья, кустарники, воздушные линии уличного электроосвещения, растяжки, рекламные конструкции, светофоры и дорожные знаки. Проводить такие работы разрешается только в светлое время суток Наледь и снег нужно сразу убирать с тротуаров и пешеходных зон и вывозить в отведённые для этого места.
Ранее в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ решили вплотную
взяться за борьбу с сосульками на крышах жилых домов и других строений. Следить за работой «управляшек» будут сотрудники управления административного контроля мэрии. Они намерены устраивать проверочные рейды.
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Очищать их обязаны «управляшки»
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