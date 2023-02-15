В Бурятии пригрозили крупными штрафами за снег и сосульки на крышах

Очищать их обязаны «управляшки»







В ведомстве подчеркнули: избавлять крыши от ледяных наростов и снега нужно «по мере их образования». Запрещается сбрасывать их в воронки водосточных труб.



При этом необходимо оградить прилегающую территорию и обезопасить деревья, кустарники, воздушные линии уличного электроосвещения, растяжки, рекламные конструкции, светофоры и дорожные знаки. Проводить такие работы разрешается только в светлое время суток Наледь и снег нужно сразу убирать с тротуаров и пешеходных зон и вывозить в отведённые для этого места.





Ранее в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ решили вплотную взяться за борьбу с сосульками на крышах жилых домов и других строений. Следить за работой «управляшек» будут сотрудники управления административного контроля мэрии. Они намерены устраивать проверочные рейды.

В Госстройжилнадзоре Бурятии рассказали, кто должен очищать крыши жилых зданий от снега и сосулек. Это обязанность управляющих компаний (УК). За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов зимой и в весенний период им грозят крупные административные штрафы размером от 50 до 300 тысяч рублей.