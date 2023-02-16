В нацпарке разъяснили о правилах размещения объектов на льду Байкала

В «Заповедном Прибайкалье» рассказали о проверках проектов в особо охраняемой природной территории



В Прибайкальском национальном парке, на льду пролива Малое Море между мысом Ото-Хушун и Шаманской скалой появился ледовый лагерь. Яркие пневмопалатки привлекают взгляды и вызывают разные эмоции: от удивления до недоумения. Последняя связана с тем, что акватория пролива входит в состав особо охраняемой природной территории, которая требует соблюдения особых условий и правил. К тому же ледовая обстановка в новом зимнем сезоне далека от стабильной и безопасной. Могут ли вообще соответствовать природоохранным нормам и правилам ООПТ оборудованные на льду Малого Моря локации для туристов? Насколько они безопасны для людей и самого озера? Специалисты отделов ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и автор одного из «ледовых» проектов ответили на эти вопросы.



- Лёд Байкала с каждым годом набирает популярность, и к нам конечно же обращаются организаторы массовых мероприятий, предприниматели, которые рассчитывают свои планы в соответствии с законом. Мы консультируем. Бывает и так, что уже на этапе идеи становится ясно, что природоохранные нормы будут нарушены, поэтому предупреждаем обратившихся об этом. Если же с нашей стороны нет сомнений, то направляем обратившегося за одобрением от профильных структур и ведомств: государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Иркутской области, Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству, территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, межрегионального управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории. Да, список немаленький. Но только так можно гарантировать, что реализация проекта будет по-настоящему безопасной для людей и Байкала. На нас лежит большая ответственность за сохранение этого участка всемирного природного наследия, риск здесь недопустим, - рассказала Татьяна Гаева, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



На возможные риски был проверен и ледовый лагерь. В тестовом режиме в палатках уже проверяют процессы обогрева, предоставления санитарных услуг и услуг по питанию. Всего на льду предусмотрено 5 объектов: 2 арктических пневмопалатки, санитарный модуль, техническая палатка и герметичный бокс. Составлено соглашение о сотрудничестве. Свою деятельность ледовый лагерь начнёт после официального открытия ледовой переправы на остров Ольхон, а автор проекта уже рассказал о причинах его появления.



- Идея проекта возникла от боли путешественников на льду Байкала. Жалуются на холод, некомфорт, недостаток туалетов, — пояснил Алексей Стрелюк, предприниматель. — И наша команда начала искать решение. Смотрели на разный мировой опыт, в том числе заповедников и национальных парков в Северной и Южной Америке зимой, различных станций. Вдохновились ледовым лагерем Борнео, который ставится буквально в 600 километрах от Северного полюса, на дрейфующих льдах. Мы связались с ребятами и разузнали всё: как они устраивают этот лагерь, каковы его особенности и история. И приняли решение, что наш байкальский лагерь будет сделан на базе арктических пневмомодулей, которые выдерживают сильные ветры, мобильны и быстро устанавливаются. Реализация проекта заняла почти год, из них 10 месяцев ушло на согласования. Нужно было взять участок акватории у государства в аренду, согласовать деятельность с госструктурами, заключить договоры на утилизацию твёрдых и жидких бытовых отходов. С дирекцией Прибайкальского национального парка (ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») согласовывали нюансы именно природоохранные: мы стоим на льду, это динамичная структура. Я читал старую советскую литературу, материалы по гляциологии, консультировался с лимнологами и гляциологами о том, как лёд нарастает или сжимается, какие есть инструменты для борьбы с трещинами, для ветрозащиты и снегозащиты. Много было вопросов по техническим решениям, так как лагерь автономный. Он должен жить и работать без перерыва. У проекта есть свои смыслы. Первый – экологический. Бедой нашей территории является неосознанный туризм, когда люди перед поездкой даже не задумываются над тем, где и как будут решать вопросы с физиологией и мусором. В лагере всё это предусмотрено: отходы аккумулируется в одном месте, в пневмотуалете. За чистоту участка мы несём ответственность. Второй смысл – повышение качества путешествий в регионе. Лагерь должен продемонстрировать, что зимой в России и на Байкале можно ходить и ездить, при этом не быть экстремалом, готовым к лишениям и рискам.



За работой над воплощением проекта ледового лагеря в жизнь уже наблюдают государственные инспекторы в области охраны окружающей среды.



- Ледовый лагерь в проливе Малое Море находится на одном из маршрутов патрулирования наших инспекторов и оперативных групп. Мы отслеживаем ситуацию с момента установки объектов. Особое внимание – на транспорт. На льду не должно быть автомобилей; до официального открытия переправы на остров Ольхон действует запрет, ледовая обстановка сложная и допустимы только суда на воздушных подушках. С момента открытия объекта будем проводить выборочные проверки по наличию разрешений на посещение Прибайкальского национального парка у посетителей, контролировать соблюдение предпринимателем обязательств по поддержанию чистоты на вверенном ему участке льда, - сообщил Алексей Чичигин, начальник отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», отслеживающий ситуацию с лагерем.



Сколько ещё участков льда Прибайкальского национального парка этой зимой будут привлекать посетителей, знает заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма Екатерина Сливина.



- Инициатива с ледовым лагерем, конечно же не первая и не единственная. Вообще на зимнем Байкале ещё в советское время было принято проводить время активно и весело, и массовые мероприятия были. Например, студенты и школьники приезжали на электричках и автобусах к станции Танхой, чтобы пройти около 40 километров до западного берега, до Листвянки. В 2000-е годы иркутские туроператоры возродили традицию использовать данный ледовый маршрут, и в рамках международного Байкальского фестиваля зимних игр «Зимниада» появилась ледовая станция под названием «105 меридиан» для участников переходов через Байкал. Сейчас запросы у туристов самые разнообразные, и проекты соответствующие. Процедуру согласования на данный момент проходят несколько: например, есть такой проект, как ледовый каток на Малом море с подсветкой возле деревни Куркут; на этой же локации организаторы хотят расположить чум, в котором можно будет прослушать аудиоспектакли. Есть проект фотозоны с ледовыми скульптурами возле порта Ольхон. Самый долгосрочный в этом году, — это Olkhon Ice Park, почти километровая прогулочная ледовая «аллея» со скульптурами из наплескового льда на прибрежных скалах. Такие проекты – яркая иллюстрация того, что туризм на льду становится более организованным и отвечающим на актуальные запросы посетителей. Предприниматели, кроме основной деятельности, будут заниматься и экологическим просвещением: предоставлять информацию об особенностях национального парка, его уникальности и правилах пребывания. Это другой уровень безопасности и ответственности как для людей, так и для самого Байкала. Мы, в свою очередь, готовимся к установке санитарных зон на самых популярных ледовых локациях в проливе Малое Море. Расставлять кабинки и обслуживать их начнём после официального открытия ледовой переправы на остров Ольхон, - объяснила Екатерина Сливина.

