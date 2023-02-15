Судно находится в затоне «Байкальская гавань»
Решением Баргузинского районного суда в Бурятии запретили эксплуатацию водного судна. Иск подал Бурятский транспортный прокурор.
Ранее была проведена проверка на борту маломерного судна, находящегося в затоне «Байкальская гавань» в посёлке Турка Прибайкальского района.
Проверка выявила, что нет свидетельства о классификации, отсутствовали необходимые судовые документы. Кроме того, диплом капитана судна не соответствовал установленным требованиям.
- Суд пришёл к выводу об удовлетворении искового заявления, поскольку установлено, что водное судно не соответствует требованиям безопасной эксплуатации на водном внутреннем транспорте Российской Федерации. Эксплуатация такого судна создаёт опасность причинения вреда в будущем неопределённому кругу лиц, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
В Бурятии запретили эксплуатацию опасного водного судна
Общество, Фото:
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