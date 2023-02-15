Иркутская зоогалерея раскрыла тайну зубов в черепе бегемота









Под стеклянным куполом в зоопарке хранится кусок гиппопотамьей шкуры. Эта редкость им досталась при разборе очень старого чучела, которое списали из большого музея. «Есть ещё и ухо, но оно пока в обработке», - добавили в зоопарке.





Зубы в черепе бегемота из Иркутской зоогалереи ненастоящие. Об этом сотрудники организации рассказали сегодня в честь необычного праздника – Дня бегемота.Живого гиппопотама в зоопарке нет. Это очень крупное и хлопотное в содержании животное, тем более для местного климата. Но здесь есть зоологические экспонаты, на которые можно посмотреть.- Чего стоит один только череп! Вы такое мало где увидите... К сожалению, бегемоты у себя на родине - объект охоты, как обычной (местное население их элементарно ест), так и трофейной. Зубы бегемота стоят на чёрном рынке ещё дороже, чем слоновьи бивни, так что животным можно только посочувствовать. В нашем черепе зубы не настоящие, а точная их копия, ибо сам экспонат как раз является отходами охотничьего промысла, - пояснили в зоогалерее.