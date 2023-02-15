Юные изобретатели из Еравны стали лучшими в Бурятии

Ребята заняли первое место в номинации «База знаний»



Юные школьники из Еравнинского района Бурятии стали победителями республиканского онлайн-конкурса «ИзобретариУМ», который прошел в январе 2023 года.



- Победу одержали воспитанники кружка «Робототехника» из центра детского творчества Еравнинского района. Санжай и Саян стали победителями, получив диплом I степени в номинации «База знаний», где нужно было найти решение поставленной задачи. Тамир и Дима получили сертификаты участников в номинации «Юный изобретатель», - сообщили в администрации Еравнинского района.



Руководитель центра детского творчества Еравнинского района – Людмила Садовская.



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