Ребята заняли первое место в номинации «База знаний»
Юные школьники из Еравнинского района Бурятии стали победителями республиканского онлайн-конкурса «ИзобретариУМ», который прошел в январе 2023 года.
- Победу одержали воспитанники кружка «Робототехника» из центра детского творчества Еравнинского района. Санжай и Саян стали победителями, получив диплом I степени в номинации «База знаний», где нужно было найти решение поставленной задачи. Тамир и Дима получили сертификаты участников в номинации «Юный изобретатель», - сообщили в администрации Еравнинского района.
Руководитель центра детского творчества Еравнинского района – Людмила Садовская.
Юные изобретатели из Еравны стали лучшими в Бурятии
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также ими смогут пользоваться студенты и инвалиды
Судно находится в затоне «Байкальская гавань»
Экспонат стоит в зале зоопарка
Они получили более 39 тысяч кубов твёрдого топлива
Каждый девятый хочет растянуть их за счёт отпусков и отгулов
Ребята заняли первое место в номинации «База знаний»
Там даже вводили режим повышенной готовности
Обряд «Дугжууба» пройдёт в 11 местах
Хозяева пёсика заявили, что теперь он может лишиться глаза
Их изготовили более 50 мастеров Прибайкалья
При этом у большинства путешественников республика ассоциируется с Байкалом и буддизмом
Демонтажу новогодней красавицы не помешала снежная погода
В ней участвовали жители Баунтовского района в возрасте от 8 до 80 лет
Её вручили маме Чингиса Будаева, погибшего на СВО десять месяцев назад
Булат Бастуевич занимался возрождением аборигенного животноводства