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Юные изобретатели из Еравны стали лучшими в Бурятии

Юные изобретатели из Еравны стали лучшими в Бурятии
Общество, 
Ребята заняли первое место в номинации «База знаний»

Юные школьники из Еравнинского района Бурятии стали победителями республиканского онлайн-конкурса «ИзобретариУМ», который прошел в январе 2023 года.

- Победу одержали воспитанники кружка «Робототехника» из центра детского творчества Еравнинского района. Санжай и Саян стали победителями, получив диплом I степени в номинации «База знаний», где нужно было найти решение поставленной задачи. Тамир и Дима получили сертификаты участников в номинации «Юный изобретатель», - сообщили в администрации Еравнинского района.

Руководитель центра детского творчества Еравнинского района – Людмила Садовская. 
конкурс дети

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