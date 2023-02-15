Малыша назвали Дугаром
В Бурятии состоялась регистрация ребёнка, родившегося первым в этом году в Курумканском районе. В отделе ЗАГС муниципального района прошло торжественное чествование малыша. Мальчик, которого родители Евдокия и Баир назвали красивым именем Дугар, родился 3 января.
- Наша семья с рождением Дугара приобрела статус многодетной. Малыш растёт спокойным, – рассказывает отец Баир. – Появления на свет с нетерпением ждали старшие сестра и брат: 14-летняя Арьяна и 5-летний Айдар.
Консультант Курумканского сектора управления ЗАГС РБ вручила родителям первый правоустанавливающий документ их ребёнка – свидетельство о рождении, а также подарок и пожелала крепкого здоровья.
С этим радостным событием семью поздравили представители районной администрации, Народного Хурала РБ, сельского поселения «Курумкан», Курумканской ЦРБ и Социального фонда. Они вручили родителям поздравительный адрес, денежные сертификаты и памятные подарки. Также они пожелали теперь уже многодетной семье любви, терпения и только приятных волнений, а новому жителю района, Дугару, – крепкого здоровья, светлого будущего, радости и успеха на большом жизненном пути. Об этом сообщает пресс-служба администрации Курумканского района.
В Курумканском районе зарегистрирован первый новорождённый года
Общество, Фото:
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