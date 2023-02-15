В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Улан-Удэ состоялось открытие спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным и игровым видам спорта, посвящённой столетию общества. Первым видом спартакиады стал чемпионат по плаванию.
Соревнования прошли в плавательном бассейне физкультурно-спортивного комплекса. В чемпионате приняли участие 14 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии. Программа соревнований состояла из финальных заплывов женщин на дистанции 50 м и мужчин на дистанции 100 м. Восемь комплектов медалей было разыграно в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.
По итогам чемпионата лучшей среди женщин стала Кристина Ребрий (КФК №12). Второе место заняла Наталья Михалутина (КФК №5). Третье место – Елена Мальцева (КФК №8).
Среди мужчин лучшим стал Максим Побежимов (КФК №1). Серебряную награду завоевал Максим Лыткин (КФК №41). «Бронза» у Сергея Чимитдоржина (КФК №3).
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом. В первой группе: первое место занял КФК №5, второе место у КФК №3, третье место у КФК №8. Во второй группе: первыми стали спортсмены КФК №12, вторыми – КФК №9, третьими – КФК №2-Кабанск.
Победители и призёры чемпионата награждены дипломами, медалями, кубками и футболками, сообщает БРО «Динамо».
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, Фото:
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