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Силовики Бурятии посоревновались в плавании

Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка

В Улан-Удэ состоялось открытие спартакиады Бурятского республиканского отделения общества «Динамо» по служебно-прикладным и игровым видам спорта, посвящённой столетию общества. Первым видом спартакиады стал чемпионат по плаванию.

Соревнования прошли в плавательном бассейне физкультурно-спортивного комплекса. В чемпионате приняли участие 14 команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии. Программа соревнований состояла из финальных заплывов женщин на дистанции 50 м и мужчин на дистанции 100 м. Восемь комплектов медалей было разыграно в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем.

По итогам чемпионата лучшей среди женщин стала Кристина Ребрий (КФК №12). Второе место заняла Наталья Михалутина (КФК №5). Третье место – Елена Мальцева (КФК №8).

Среди мужчин лучшим стал Максим Побежимов (КФК №1). Серебряную награду завоевал Максим Лыткин (КФК №41). «Бронза» у Сергея Чимитдоржина (КФК №3).

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом. В первой группе: первое место занял КФК №5, второе место у КФК №3, третье место у КФК №8. Во второй группе: первыми стали спортсмены КФК №12, вторыми – КФК №9, третьими – КФК №2-Кабанск.

Победители и призёры чемпионата награждены дипломами, медалями, кубками и футболками, сообщает БРО «Динамо».

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