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В Улан-Удэ дадут концерт в честь Сагаалгана

В Улан-Удэ дадут концерт в честь Сагаалгана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В программе прозвучит народная музыка

22 февраля и 1 марта в Улан-Удэ состоятся праздничные концерты «Шэнэ жэлэй уулзалга», посвящённые приходу Белого месяца. Мероприятия пройдут в концерт-холле школы креативных индустрий при колледже искусств имени П.И. Чайковского по адресу ул. Пушкина, 17.

В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа, прозвучит вокальная и инструментальная народная музыка, выступят ансамбль народной песни «Жэргэмэл», ансамбль бурятских народных инструментов, а также сольные исполнители народных песен.

- Праздничный концерт будет незабываем ещё и тем, что в программе будут использованы проекторы 3D-mapping, - сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение: 6+.
концерт Улан-Удэ Бурятия Сагаалган

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