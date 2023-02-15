В Улан-Удэ дадут концерт в честь Сагаалгана

В программе прозвучит народная музыка
22 февраля и 1 марта в Улан-Удэ состоятся праздничные концерты «Шэнэ жэлэй уулзалга», посвящённые приходу Белого месяца. Мероприятия пройдут в концерт-холле школы креативных индустрий при колледже искусств имени П.И. Чайковского по адресу ул. Пушкина, 17.
В концерте примут участие студенты и преподаватели колледжа, прозвучит вокальная и инструментальная народная музыка, выступят ансамбль народной песни «Жэргэмэл», ансамбль бурятских народных инструментов, а также сольные исполнители народных песен.
- Праздничный концерт будет незабываем ещё и тем, что в программе будут использованы проекторы 3D-mapping, - сообщает пресс-служба колледжа.
Возрастное ограничение: 6+.
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