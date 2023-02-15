15 февраля

14 февраля

Популярное

В Забайкалье собираются создать Горную академию

В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите

14 февраля министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в рамках рабочего визита в Забайкальский край посетил горный факультет Забайкальского государственного университета, где ознакомился с лабораториями учреждения и концепцией межвузовского кампуса, который планируется построить в Чите.

В лабораториях, которые продемонстрировали Валерию Фалькову, студенты проводят исследования горных пород, а также изучают параметры качества угля и его влияния на экологию. Всего на факультете обучается около 500 студентов дневного обучения и порядка 800 заочников.

И.о. ректора Забайкальского госуниверситета Оксана Мартыненко и губернатор региона Александр Осипов представили министру концепцию создания Горной академии, в которой разместятся корпуса лабораторий, образовательный центр, гостиница для преподавателей, блоки общежитий.

- Гостиница для преподавателей крайне важна, поскольку одна из наших серьёзных проблем – жильё. Особенно это ощущается при привлечении молодых специалистов в регион, главный вопрос всегда - жилищные условия, - подчеркнула Оксана Мартыненко.

По словам и.о. ректора вуза, в плане застройки создание современной инфраструктуры для студентов всех направлений вуза, в том числе инженерно-технических.

Напомним, что ранее во время визита в Забайкальский край помощник президента РФ Максим Орешкин озвучил векторы развития Забайкальского государственного университета. Строительство кампуса, по его мнению, может стать важным проектом для изменения городской среды, поскольку оно коснётся и тех территорий, которые будут располагаться вокруг кампуса. Орешкину были представлены варианты проектирования нового кампуса. Его планируют обустроить по принципам современного студенческого городка с созданием всей необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский край ДФО Чита вузы горнодобывающая отрасль высшее образование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, 15.02.2023
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Забайкалье собираются создать Горную академию
В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество, 15.02.2023
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество, 15.02.2023
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество, 15.02.2023
В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Общество, 15.02.2023
На Дальнем Востоке создан консорциум по опережающей подготовке кадров для горнодобывающей отрасли
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Общество, 15.02.2023
В этномузее отметят праздник Белого месяца
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Общество, 15.02.2023
Сборная республики выиграла медальный зачёт домашних соревнований
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
Общество, 15.02.2023
Прийти на мероприятие надо в тёмных шортах
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
Общество, 15.02.2023
В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше
Борец из Бурятии выступит на чемпионате мира в Иране
Борец из Бурятии выступит на чемпионате мира в Иране
Общество, 15.02.2023
Евгений Жербаев представит Россию в весовой категории до 70 кг
В семейском селе в Бурятии отремонтируют дом культуры
В семейском селе в Бурятии отремонтируют дом культуры
Общество, 15.02.2023
Село входит в ассоциацию самых красивых деревень России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^