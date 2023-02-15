В Забайкалье собираются создать Горную академию

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите



14 февраля министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в рамках рабочего визита в Забайкальский край посетил горный факультет Забайкальского государственного университета, где ознакомился с лабораториями учреждения и концепцией межвузовского кампуса, который планируется построить в Чите.



В лабораториях, которые продемонстрировали Валерию Фалькову, студенты проводят исследования горных пород, а также изучают параметры качества угля и его влияния на экологию. Всего на факультете обучается около 500 студентов дневного обучения и порядка 800 заочников.



И.о. ректора Забайкальского госуниверситета Оксана Мартыненко и губернатор региона Александр Осипов представили министру концепцию создания Горной академии, в которой разместятся корпуса лабораторий, образовательный центр, гостиница для преподавателей, блоки общежитий.



- Гостиница для преподавателей крайне важна, поскольку одна из наших серьёзных проблем – жильё. Особенно это ощущается при привлечении молодых специалистов в регион, главный вопрос всегда - жилищные условия, - подчеркнула Оксана Мартыненко.



По словам и.о. ректора вуза, в плане застройки создание современной инфраструктуры для студентов всех направлений вуза, в том числе инженерно-технических.



Напомним, что ранее во время визита в Забайкальский край помощник президента РФ Максим Орешкин озвучил векторы развития Забайкальского государственного университета. Строительство кампуса, по его мнению, может стать важным проектом для изменения городской среды, поскольку оно коснётся и тех территорий, которые будут располагаться вокруг кампуса. Орешкину были представлены варианты проектирования нового кампуса. Его планируют обустроить по принципам современного студенческого городка с созданием всей необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

