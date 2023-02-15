Пригородное село в Бурятии всю ночь спасали от подтопления

Там даже вводили режим повышенной готовности
Накануне в тарбагатайском селе Верхний Саянтуй возникла угроза подтопления. В зоне риска оказались частный сектор и санаторная школа-интернат. Причиной стал выход воды на поверхность реки Саянтуйка.
Вечером 14 февраля там стартовали ледорезные работы, которые продолжились и ночью. К ним привлекли трёх человек, задействовать пришлось одну единицу техники. После началась отсыпка береговой линии.
Утром 15 февраля стало известно, что угрозу подтопления сняли. Ледорезные работы завершились. Всего в селе отсыпали 20 метров береговой линии. Высота насыпи – более полуметра. В Верхнем Саянтуе приступили к расчистке канала от шуги, сообщается в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
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