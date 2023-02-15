Демонтажу новогодней красавицы не помешала снежная погода
С главной площади города Закаменск в Бурятии убирают новогоднюю ёлку. Об этом сообщили в городской администрации сегодня, 15 февраля.
- Ну что, друзья, несмотря на снежную погоду, приходит пора прощаться с зимой: На площади города приступили к разбору главной городской ёлки. Что ж, до свидания, Зима! Добро пожаловать, Весна! – говорится в сообщении администрации Закаменска.
К публикации приложили фотографию новогодней красавицы, которую уже начали разбирать.
Как сообщал «Байкал-Daily», в столице Бурятии демонтаж ледового городка и ёлки с главной площади города начали 14 февраля. Работы завершат до конца этой недели.
«Добро пожаловать, весна!»: В Закаменске убирают новогоднюю ёлку
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