Борец из Бурятии выступит на чемпионате мира в Иране

С 17 по 18 февраля в столице Ирана Тегеране состоится клубный чемпионат мира по вольной борьбе. В этом году в нём выступят клубы из Армении, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, а также сборная России, сформированная по итогам кубка Ивана Ярыгина.
В состав команды вошёл бурятский спортсмен Евгений Жербаев, завоевавший золотую медаль международного турнира по вольной борьбе «Кубок Ивана Ярыгина - 2023».
Как сообщает федерация спортивной борьбы России, в составе сборной России выступят:
- До 57 кг - Рамиз Гамзатов;
- До 61 кг - Муслим Мехтиханов;
- До 65 кг - Шамиль Мамедов;
- До 70 кг - Евгений Жербаев, призёр чемпионата мира;
- До 74 кг - Тимур Бижоев, призёр чемпионата мира, призёр чемпионата Европы;
- До 79 кг - Ахмед Усманов, победитель кубка мира в личном зачёте;
- До 86 кг - Арслан Багаев;
- До 92 кг - Асхаб Саадулаев;
- До 97 кг - Магомед Курбанов, призёр чемпионата мира, чемпион Европы;
- До 125 кг - Эрик Джиоев.
На чемпионате мира-2021, который проходил в Норвегии, Евгений Жербаев завоевал бронзовую медаль.