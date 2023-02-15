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Бурятия не попала в число самых любимчиков ста ведущих travel-блогеров

Бурятия не попала в число самых любимчиков ста ведущих travel-блогеров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом у большинства путешественников республика ассоциируется с Байкалом и буддизмом

Представители сервиса путешествий «Туту» попросили 100 ведущих российских travel-журналистов, блогеров и фотографов назвать пять самых любимых регионов страны. А ещё – поделиться тремя ассоциациями, которые возникают при упоминании каждого из них.

Всего travel-эксперты из 62 регионов прислали 855 ответов. Самой популярной ассоциацией оказалось северное сияние – у большинства оно связано с Мурманской областью.
 
- Такой ответ предложил каждый пятый респондент. Также с этим регионом у блогеров и журналистов ассоциируются киты и морепродукты, – сообщает РИА Новости.
 
На втором месте по популярности  – Калининградская область, связанная у путешественников с Европой и янтарём. Чаще всего опрошенные, помимо Мурманской и Калининградской областей, упоминали Камчатку (главные ассоциации – вулканы и медведи), Карелию (озёра и природа), Алтай (горы), Краснодарский край (море), Санкт-Петербург (история и архитектура) и Тюменскую область (горячие источники).

- Помимо вышеназванных, есть ещё 54 субъекта, которые называли блогеры. Так, для Архангельской области самыми популярными ассоциациями стали деревянное зодчество, поморы и озера, для Башкортостана – мёд и лошади, для Бурятии – Байкал и буддизм, – перечисляет РИА Новости.

Вологодская область связана у travel-журналистов, блогеров и фотографов с «недооценённостью». Дагестан чаще всего описывали словами «горы» и «гостеприимство», Ингушетию – «башни», Иркутскую область – «Байкал», как и соседнюю Бурятию. А ещё она ассоциируется у некоторых с Кругобайкальской железной дорогой.

путешествие блогеры буддизм Байкал

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