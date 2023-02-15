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В Бурятии росгвардейцы поучаствовали в районной спартакиаде

В Бурятии росгвардейцы поучаствовали в районной спартакиаде
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В ней участвовали жители Баунтовского района в возрасте от 8 до 80 лет

В селе Багдарин Баунтовского района Бурятии прошла районная спартакиада, посвящённая 100-летию республики. Соревнования проводились по следующим видам спорта: шахматы, настольный теннис и конькобежный спорт. Участвовали жители района в возрасте от 8 до 80 лет.

Приняли участие в спартакиаде и росгвардейцы, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Так, серебро в шорт-треке завоевал старший группы задержания ОВО Росгвардии по Баунтовскому району сержант полиции Владислав Санжиев. Он имеет спортивный разряд по боксу, состоит в сборной по волейболу и футболу, участвует в лыжных гонках.

- Спорт очень важен для всех людей. Для сотрудника хорошая физическая подготовка необходима для успешного выполнения своих обязанностей, поэтому в отделении все занимаются тем или иным видом спорта. Стараемся принимать участие в спортивных мероприятиях, которые проходят в нашем районе, - рассказал начальник отделения вневедомственной охраны майор полиции Арсалан Балдоржиев.




Росгвардия спорт спартакиада

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