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Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии

Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности

2023-й объявлен в Улан-Удэ годом столетия Республики Бурятия. Комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации разработал эмблему и брендбук тематического года.

Эмблема состоит из цифры «100», надписей на русском и бурятском языках, традиционного бурятского орнамента и стилизованного символа «Соёмбо» со знаком бесконечности и флага республики.

Напомним, что в рамках празднования в Улан-Удэ пройдут различные мероприятия культурной, образовательной и спортивной направленности, посвящённых столетнему юбилею Бурятии.

Скачать эмблему можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.
Улан-Удэ Бурятия юбилей эмблема

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