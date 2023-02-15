В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности
2023-й объявлен в Улан-Удэ годом столетия Республики Бурятия. Комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации разработал эмблему и брендбук тематического года.
Эмблема состоит из цифры «100», надписей на русском и бурятском языках, традиционного бурятского орнамента и стилизованного символа «Соёмбо» со знаком бесконечности и флага республики.
Напомним, что в рамках празднования в Улан-Удэ пройдут различные мероприятия культурной, образовательной и спортивной направленности, посвящённых столетнему юбилею Бурятии.
Скачать эмблему можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество, Фото:
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