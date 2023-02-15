Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности



2023-й объявлен в Улан-Удэ годом столетия Республики Бурятия. Комитет по архитектуре и градостроительству городской администрации разработал эмблему и брендбук тематического года.



Эмблема состоит из цифры «100», надписей на русском и бурятском языках, традиционного бурятского орнамента и стилизованного символа «Соёмбо» со знаком бесконечности и флага республики.



Напомним, что в рамках празднования в Улан-Удэ пройдут различные мероприятия культурной, образовательной и спортивной направленности, посвящённых столетнему юбилею Бурятии.



Скачать эмблему можно на сайте администрации Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике.

