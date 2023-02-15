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Забайкалье вошло консорциум по горному образованию

Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
На Дальнем Востоке создан консорциум по опережающей подготовке кадров для горнодобывающей отрасли

В Чите проходит стратегическая сессия «Развитие горного образования на Дальнем Востоке в условиях новых вызовов». В её работе принимают участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, представители корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), высших учебных заведений и научных организаций ДФО, крупнейших предприятий добывающей отрасли Дальнего Востока, в том числе резиденты дальневосточных территории опережающего развития (ТОР). В ходе первого дня работы стратегической сессии подписано соглашение между КРДВ и ведущими региональными вузами о создании консорциума «Лидеры горного образования – Дальний Восток». В него вошли университеты Читы, Владивостока, Хабаровска, Якутска и Магадана.

Как сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, целью консорциума является интеграция образовательных, научных организаций, заинтересованных компаний горной, энергетической и других отраслей с целью развития научных исследований и программ подготовки инженерных кадров для горнодобывающей промышленности Дальнего Востока с учётом задач её инновационного развития.

- Регион богатейший, но недостаток квалифицированных кадров сдерживает развитие и крупных компаний, и экономического потенциала края. Надо развивать Забайкальский университет и ставку делать на комплексный подход. Если мы, например, увеличим число бюджетных мест или построим новый кампус, изменится ли ситуация с оттоком выпускников школ? Кардинально – нет. Надо двигаться, одновременно взаимоувязывая разные направления, - отметил в своём выступлении на сессии министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

- Необходимо подготовить и переобучить кадры для горнодобывающей промышленности по программам дополнительного профессионального образования. Здесь видим предметное вовлечение крупного отраслевого бизнеса. Сегодня материально-техническая база университетов позволяет готовить квалифицированные кадры. Следующим шагом станет работа по повышению квалификации команд горных институтов и факультетов профильных вузов ДФО. С созданием консорциума на Дальнем Востоке стартует работа по формированию единого образовательного пространства по подготовке специалистов горного дела, повышению мобильности студентов, аспирантов, преподавателей и учёных. Будет налажено сетевое взаимодействие профильных вузов ДФО с ведущими вузами из других регионов России, - отметил первоочередные задачи в рамках работы консорциума директор департамента развития трудовых ресурсов КРДВ Гасан Гасанбалаев. - Задача на перспективу – создание необходимой инфраструктуры. Будем работать с компаниями-отраслевыми партнёрами по открытию производственных площадок на базе дальневосточных вузов. Видим эти площадки как полигоны передовых технологических решений в машиностроении, цифровых и информационных технологиях в горнодобывающей промышленности, как точки старта прикладных исследований. Базовым вузом Горного полигона станет Забайкальский государственный университет.

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