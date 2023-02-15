Индустриальный техникум в Улан-Удэ проведёт День открытых дверей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мероприятие пройдёт 16 февраля



16 февраля в Бурятском республиканском индустриальном техникуме пройдёт День открытых дверей. В нём примут участие школьники 8-9 классов общеобразовательных школ города, а также преподаватели и студенты вузов и ссузов Улан-Удэ.



На Дне открытых дверей пройдут профессиональные пробы на несколько специальностей: машинист локомотива; проводник на ж/д транспорте; монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; сварщик; токарь.



- В результате проекта ребята смогут осознанно подходить к выбору своего профессионального будущего. Подросток начинает понимать, как устроен мир профессий и более ответственно подходить к выбору своего будущего, задумываться о том, что ему необходимо сделать, чтобы стать успешным, - прокомментировала руководитель центра карьеры и трудоустройства Бурятского республиканского индустриального техникума Наталья Посеукова.



