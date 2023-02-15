Мероприятие пройдёт 16 февраля
16 февраля в Бурятском республиканском индустриальном техникуме пройдёт День открытых дверей. В нём примут участие школьники 8-9 классов общеобразовательных школ города, а также преподаватели и студенты вузов и ссузов Улан-Удэ.
На Дне открытых дверей пройдут профессиональные пробы на несколько специальностей: машинист локомотива; проводник на ж/д транспорте; монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования; техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; сварщик; токарь.
- В результате проекта ребята смогут осознанно подходить к выбору своего профессионального будущего. Подросток начинает понимать, как устроен мир профессий и более ответственно подходить к выбору своего будущего, задумываться о том, что ему необходимо сделать, чтобы стать успешным, - прокомментировала руководитель центра карьеры и трудоустройства Бурятского республиканского индустриального техникума Наталья Посеукова.
Индустриальный техникум в Улан-Удэ проведёт День открытых дверей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Батор Бастуевич занимался возрождением аборигенного животноводства
Они болтаются на ветках уже несколько дней, а в соцсетях строят догадки по этому поводу
«Волгабасы» преодолели более пяти с половиной тысяч километров
Мероприятие пройдёт 16 февраля
ДК в Могсохоне ждёт масштабное обновление
Местные жители заявили, что он валяется прямо возле контейнеров
В колонии работает кружок по шахматно-шашечному спорту
Мобильные группы будут работать 17 февраля
Перерасчёт ждёт жильцов многоквартирных домов
Незадолго до этого Мария Молонова официально объявила об их отношениях
Победителей наградят 17 июня
Конкурс прошёл среди учащихся Хоринского района
Соответствующий законопроект рассмотрит Народный Хурал
Их разводят в двух районах республики
Порывы ветра достигнут 14 м/с