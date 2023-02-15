Улан-удэнцы обнаружили возле пятиэтажки странное дерево с полотенцами

Они болтаются на ветках уже несколько дней, а в соцсетях строят догадки по этому поводу







На снимке – дерево, увешанное разноцветными полотенцами и ещё какой-то одеждой. «Кажется, кто-то накосячил», – гласит подпись к фотографии.



За два дня публикация собрала более пяти тысяч просмотров. Многие участники сообщества согласились с версией автора и предположили, что вещи принадлежат провинившемуся мужчине – мол, дама сердца выбросила их с балкона в порыве гнева. Есть и другие варианты.



- Ну нет верёвки у человека – сушит одежду как может, – высказался один из подписчиков



- Дерево это бельевое. Первые побеги появляются ещё в феврале, когда холодно. Примерно та же история, что и с подснежниками, – пошутил второй.



Вещи болтаются на ветках уже несколько дней. Интернет-пользователи рассказали, что примерно такая же история – на улице Моцарта. «То ползунки, то куртки на кусте. Ветер по ним определяем», – отметили они. Улан-удэнцы пишут, что «смешнее было только в 2013 году». «Тогда на здании колледжа возле завода в июне висели поздравления с праздником Белого месяца и Новым годом», – вспомнили горожане.

На днях в паблике «Подслушано на Машзаводе» во «ВКонтакте» появилось фото, сделанное около пятиэтажки. Дело, судя по комментариям, было на улице Чайковского в Улан-Удэ. Местные жители даже распознали дом – № 18.