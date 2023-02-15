Новые автобусы «добирались» до Улан-Удэ своим ходом

«Волгабасы» преодолели более пяти с половиной тысяч километров
В прошлом году в столице Бурятии появились несколько десятков больших низкопольных автобусов Volgabus 5270 и ПАЗиков среднего размера. Как сообщал «Байкал-Daily»
, благодаря этому к первой половине 2023-го по городу ежедневно будут курсировать 153 транспортных средства – вдвое больше, чем было в декабре.
В МУП «Городские маршруты» тем временем рассказали, что низкопольные дизельные автобусы большого класса вмещают 111 человек. Всего в салоне 28 посадочных мест. В каждом «волгабасе» есть откидная аппарель для маломобильных людей, крепления для коляски и большая накопительная площадка.
А ещё пассажиры могут зарядить свои смартфоны и гаджеты – в автобусах имеются восемь двойных USB-розеток. Там также установлены мощные кондиционеры и несколько отопителей.
В МУП отметили: машины с завода в городе Волжский прибыли в Улан-Удэ своим ходом – они «преодолели» более пяти с половиной тысяч километров. Транспорт украсили фирменной ливреей с национальными мотивами Бурятии и оснастили информационными табло.
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