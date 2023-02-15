Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца

В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине



Врачи районной больницы города Бодайбо успешно прооперировали мужчину с ранением перикарда (тонкое образование, которое окружает сердце и отгораживает его от других органов грудной клетки). Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.



Как пояснили в медицинском учреждении, пациент поступил с ранением в области сердца и с массивной кровопотерей. Хирурги без промедления приняли решение оперировать.



– Пациенту остановили кровотечение, выполнили открытый хирургический доступ к грудной клетке и провели перикардэктомию – хирургическое удаление части поражённого перикарда. Хирурги благополучно выполнили некоторые манипуляции в области сердца и перевели мужчину в реанимацию, – отметил Алексей Шелехов.



По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в настоящее время, благодаря действиям двоих хирургов, анестезиолога-реаниматолога, операционной медсестры и санитарки районной больницы города Бодайбо, пациент чувствует себя хорошо и находится в активном состоянии.



