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Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца

Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество,  Фото:pixabay.com
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине

Врачи районной больницы города Бодайбо успешно прооперировали мужчину с ранением перикарда (тонкое образование, которое окружает сердце и отгораживает его от других органов грудной клетки). Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как пояснили в медицинском учреждении, пациент поступил с ранением в области сердца и с массивной кровопотерей. Хирурги без промедления приняли решение оперировать.

– Пациенту остановили кровотечение, выполнили открытый хирургический доступ к грудной клетке и провели перикардэктомию – хирургическое удаление части поражённого перикарда. Хирурги благополучно выполнили некоторые манипуляции в области сердца и перевели мужчину в реанимацию, – отметил Алексей Шелехов.

По информации пресс-службы аппарата губернатора и правительства Иркутской области, в настоящее время, благодаря действиям двоих хирургов, анестезиолога-реаниматолога, операционной медсестры и санитарки районной больницы города Бодайбо, пациент чувствует себя хорошо и находится в активном состоянии.

Иркутская область Бодайбо здравоохранение операция хирургия

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