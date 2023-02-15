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В парке Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган

В парке Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для первых зрителей приготовлены подарки

В первый день Нового года по лунному календарю, 21 февраля, в Улан-Удэ состоится праздник «Сагаалган – наш общий праздник». Мероприятие пройдёт в парке «Юбилейный». Начало праздника в 16:30.

В программе: традиционные бурятские игры, турнир по разбиванию хребтовой кости среди мужчин и женщин, поздравление от ламы Иволгинского дацана и Сагаан Убгэна, театрализованное представление «Эхэ бурхан» от театра–студии «За гранью…», награждение победителей онлайн-конкурса детского рисунка «Символ года - 2023» и праздничный концерт звёзд бурятской эстрады.

Активным участникам мероприятия вручат ценные призы от спонсоров. Также на территории парка будет установлена тематическая фотозона и организована продажа кулинарной продукции, свежеприготовленных бууз и горячего чая. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

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