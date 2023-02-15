Для первых зрителей приготовлены подарки
В первый день Нового года по лунному календарю, 21 февраля, в Улан-Удэ состоится праздник «Сагаалган – наш общий праздник». Мероприятие пройдёт в парке «Юбилейный». Начало праздника в 16:30.
В программе: традиционные бурятские игры, турнир по разбиванию хребтовой кости среди мужчин и женщин, поздравление от ламы Иволгинского дацана и Сагаан Убгэна, театрализованное представление «Эхэ бурхан» от театра–студии «За гранью…», награждение победителей онлайн-конкурса детского рисунка «Символ года - 2023» и праздничный концерт звёзд бурятской эстрады.
Активным участникам мероприятия вручат ценные призы от спонсоров. Также на территории парка будет установлена тематическая фотозона и организована продажа кулинарной продукции, свежеприготовленных бууз и горячего чая. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ отпразднуют Сагаалган
Общество, Фото:
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