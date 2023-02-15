15 февраля

14 февраля

Популярное

В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино

В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гостями соревнований станут спортсмены из Монголии, Бурятии, Иркутской области и других регионов

В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, стартует всероссийский турнир – 60-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. В этом году отмечается 110 лет с его дня рождения. Соревнования продлятся до 25 февраля.

- В память о нашем земляке-герое, отдавшем свою жизнь за свободу и независимость Родины, ежегодно проводится открытый лично-командный чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе. В этом году турнир отмечает 60-летний юбилей. За свою историю он ни разу не прерывался и сегодня остаётся главным событием в Забайкальском крае, - поделились организаторы.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии, Якутии, Тувы, Хакасии, Дагестана, Иркутской области, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв. Кроме того, приедут борцы из Монголии.

Парад открытия соревнований состоится 23 февраля в 12:00. Местом проведения станет посёлок Агинское, спортивный комплекс «Бyргэд».

Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, Базар Ринчино родился в 1913 году в селе Цаган-Оль. В 1930 году поступил в Агинское педагогическое училище, после окончания которого был направлен учителем Зуткулейской начальной школы Агинского аймака.

В 1943 году был призван в действующую армию. Первое боевое крещение получил 29 сентября 1943 года на украинской земле. В этом бою он сам лично уничтожил семь фашистов и под сильным огнём противника с поля боя вынес на себе командира. В другом бою, выбрав удачную позицию, он подпустил танк врага на близкую дистанцию и снайперски бил по гусеницам. В этой схватке Ринчино подбил шесть танков. Под Бельковцами, отражая контратаки гитлеровских танков, отважный воин подбил три вражеских машины. Для Базара Ринчино бой у деревни Бельковцы под Житомиром стал последним. 28 декабря 1943 года он пал здесь смертью храбрых.

Возрастное ограничение: 6+.
вольная борьба Агинский Бурятский округ спорт чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Соццентры Бурятии участвуют в проекте «Дети и Звёзды»
Общество, 15.02.2023
Финальный концерт состоится 30 марта
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Объявлен конкурс рисунков бурятских ножей
Общество, 15.02.2023
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
В сквере в Улан-Удэ предложили снести скульптуры из мозаики
Общество, 15.02.2023
Власти вынесли этот вопрос на всеобщее голосование
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Силовики Бурятии посоревновались в плавании
Общество, 15.02.2023
В Улан-Удэ стартовала спартакиада органов безопасности и правопорядка
В Забайкалье собираются создать Горную академию
В Забайкалье собираются создать Горную академию
Общество, 15.02.2023
Концепцию межвузовского кампуса представили главе Минобрнауки РФ в Чите
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Медики Иркутской области спасли пациента с ранением в области сердца
Общество, 15.02.2023
В Бодайбо хирурги успешно провели операцию раненному мужчине
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Улан-Удэ разработал эмблему к столетию Бурятии
Общество, 15.02.2023
В оформление эмблемы включены символ «Соёмбо» и знак бесконечности
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Забайкалье вошло консорциум по горному образованию
Общество, 15.02.2023
На Дальнем Востоке создан консорциум по опережающей подготовке кадров для горнодобывающей отрасли
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Жителей Улан-Удэ приглашают в гости к Сагаан Убгэну
Общество, 15.02.2023
В этномузее отметят праздник Белого месяца
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Спортсмены Бурятии стали первыми в ДФО по универсальному бою
Общество, 15.02.2023
Сборная республики выиграла медальный зачёт домашних соревнований
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
В столице Бурятии устроят массовое обливание холодной водой
Общество, 15.02.2023
Прийти на мероприятие надо в тёмных шортах
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
В районе Бурятии проведут тотальный диктант по бурятскому языку
Общество, 15.02.2023
В нём могут принять участие все желающие от 13 лет и старше

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^