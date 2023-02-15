В Агинском округе пройдёт борцовский чемпионат памяти Базара Ринчино

Гостями соревнований станут спортсмены из Монголии, Бурятии, Иркутской области и других регионов



В канун Дня защитника Отечества, 22 февраля, стартует всероссийский турнир – 60-й открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино. В этом году отмечается 110 лет с его дня рождения. Соревнования продлятся до 25 февраля.



- В память о нашем земляке-герое, отдавшем свою жизнь за свободу и независимость Родины, ежегодно проводится открытый лично-командный чемпионат Агинского Бурятского округа по вольной борьбе. В этом году турнир отмечает 60-летний юбилей. За свою историю он ни разу не прерывался и сегодня остаётся главным событием в Забайкальском крае, - поделились организаторы.



В соревнованиях примут участие спортсмены из Бурятии, Якутии, Тувы, Хакасии, Дагестана, Иркутской области, Красноярского, Хабаровского и Забайкальского краёв. Кроме того, приедут борцы из Монголии.



Парад открытия соревнований состоится 23 февраля в 12:00. Местом проведения станет посёлок Агинское, спортивный комплекс «Бyргэд».



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, Базар Ринчино родился в 1913 году в селе Цаган-Оль. В 1930 году поступил в Агинское педагогическое училище, после окончания которого был направлен учителем Зуткулейской начальной школы Агинского аймака.



В 1943 году был призван в действующую армию. Первое боевое крещение получил 29 сентября 1943 года на украинской земле. В этом бою он сам лично уничтожил семь фашистов и под сильным огнём противника с поля боя вынес на себе командира. В другом бою, выбрав удачную позицию, он подпустил танк врага на близкую дистанцию и снайперски бил по гусеницам. В этой схватке Ринчино подбил шесть танков. Под Бельковцами, отражая контратаки гитлеровских танков, отважный воин подбил три вражеских машины. Для Базара Ринчино бой у деревни Бельковцы под Житомиром стал последним. 28 декабря 1943 года он пал здесь смертью храбрых.



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