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Сельский дом культуры в Бурятии отремонтируют на 13 миллионов рублей

Сельский дом культуры в Бурятии отремонтируют на 13 миллионов рублей
Общество,  Фото:«Кижинга-инфо.24/7»
ДК в Могсохоне ждёт масштабное обновление

В кижингинском селе Могсохон капитально отремонтируют местный дом культуры. Его приведут в порядок в рамках нацпроекта «Культура», сообщили накануне в вайбер-группе «Кижинга-инфо.24/7».
 
Всего на эти цели выделили около 13 миллионов рублей. В ДК демонтируют старый пол и уложат новый, обновят систему отопления, электропроводку и пожарную сигнализацию.

 
Кроме того, сельский ДК ждёт внутренняя отделка стен и потолка  и обшивка фасада. Там заменят двери и окна и облицуют крыльцо плиткой. Ремонт делает ООО «Покров», сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7».


ремонт дом культуры

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