Сельский дом культуры в Бурятии отремонтируют на 13 миллионов рублей

ДК в Могсохоне ждёт масштабное обновление
В кижингинском селе Могсохон капитально отремонтируют местный дом культуры. Его приведут в порядок в рамках нацпроекта «Культура», сообщили накануне в вайбер-группе «Кижинга-инфо.24/7».
Всего на эти цели выделили около 13 миллионов рублей. В ДК демонтируют старый пол и уложат новый, обновят систему отопления, электропроводку и пожарную сигнализацию.
Кроме того, сельский ДК ждёт внутренняя отделка стен и потолка и обшивка фасада. Там заменят двери и окна и облицуют крыльцо плиткой. Ремонт делает ООО «Покров», сообщается в группе «Кижинга-инфо.24/7».
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