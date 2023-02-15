В Бурятии мусор из школьного двора летает по всему селу

Местные жители заявили, что он валяется прямо возле контейнеров
Жители Баргузина пожаловались на мусор, который лежит прямо около баков на территории Баргузинской средней школы. Люди рассказали, что ветер каждый раз разносит его по селу.
- Часто наблюдаем разбросанный мусор возле ящиков во дворе школы. Почему школа их не закрывает? – поинтересовались баргузинцы.
Директор учебного заведения Алексей Молчанов пояснил: Баргузинская СОШ заключила договор на вывоз твёрдых бытовых отходов с региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «ЭкоАльянс».
- Согласно договору, вывоз осуществляется два раза в неделю в утренние часы. Поскольку машина не оборудована для погрузки контейнеров, сбор мусора осуществляется вручную и отходы, находящиеся в баках, частично выпадают, – цитируют Молчанова в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Школа уже закупила мешки для отходов. «В дальнейшем они будут погружаться в машину в мусорных мешках», – добавил руководитель СОШ.
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