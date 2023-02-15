В Бурятии мусор из школьного двора летает по всему селу

Местные жители заявили, что он валяется прямо возле контейнеров







- Часто наблюдаем разбросанный мусор возле ящиков во дворе школы. Почему школа их не закрывает? – поинтересовались баргузинцы.



Директор учебного заведения Алексей Молчанов пояснил: Баргузинская СОШ заключила договор на вывоз твёрдых бытовых отходов с региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «ЭкоАльянс».



- Согласно договору, вывоз осуществляется два раза в неделю в утренние часы. Поскольку машина не оборудована для погрузки контейнеров, сбор мусора осуществляется вручную и отходы, находящиеся в баках, частично выпадают, – цитируют Молчанова в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Школа уже закупила мешки для отходов. «В дальнейшем они будут погружаться в машину в мусорных мешках», – добавил руководитель СОШ.





Жители Баргузина пожаловались на мусор, который лежит прямо около баков на территории Баргузинской средней школы. Люди рассказали, что ветер каждый раз разносит его по селу.