Жителям Бурятии запретят давать детям товары, содержащие газ

Соответствующий законопроект рассмотрит Народный Хурал



В Бурятии планируют ужесточить законопроект, оберегающий детей и подростков от товаров, содержащих газ. Этот вопрос рассмотрят на ближайшей сессии Народного Хурала.



Ещё в 2021 году в республике приняли закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, для личных и бытовых нужд. Продают газосодержащие товары теперь только по паспорту, дети и подростки купить их не могут.



Сейчас же предлагается ввести новую статью, устанавливающую запрет «на вовлечение детей в употребление сжиженного углеводородного газа путём его вдыхания». Это означает, что за покупку взрослыми для детей и подростков газосодержащих товаров, или же дарение их, последует наказание.



«Необходимость подготовки данного законопроекта обусловлена тем, что в ходе анализа правоприменительной практики выявлены факты вовлечения несовершеннолетних в процесс употребления путём вдыхания различных газовых паров, содержащихся в бытовых приборах (зажигалках, заправочных баллонах) - сниффинг, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Здесь отметили, что число жертв сниффинга в России продолжает расти, поэтому такие законодательные акты приняты в Амурской, Владимирской, Волгоградской, Магаданской областях, Камчатском и Забайкальском краях, Чувашской Республике и Республике Саха (Якутия). За нарушение предусмотрена административная ответственность.



В Бурятии предлагают ввести административный штраф от одной тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.



Сессия Народного Хурала состоится 28 февраля.

