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В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр

В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр
Общество, 
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей

Администрация Улан-Удэ и ООО центр волейбола «Эйс» заключили концессионное соглашение о строительстве волейбольного центра площадью в 1632 с лишним квадратных метра в сотых кварталах – на улице Ринчино.
 
Новый спортивный объект обойдётся в 200 миллионов рублей. Большую часть этой суммы – 183 миллиона – направят из федерального бюджета. Остальные средства выделят из республиканской казны и  предоставит частный инвестор.

В здании будут два зала – большой волейбольный и для пляжного волейбола, сообщили в фонде развития Улан-Удэ. В октябре этот проект стал победителем ФП «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».
 
- По концессионному соглашению частный инвестор к 2024 году своими силами построит и оснастит центр необходимым оборудованием. Затем его передадут в муниципальную собственность, а инвестор на условиях аренды в течение 15 лет будет эксплуатировать и осуществлять техобслуживание объекта, – пояснили в фонде.
 
Договор предусматривает пролонгацию договора аренды по истечении этих 15 лет. С просьбой посодействовать в строительстве центра для занятий волейболом к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову ранее обратились представители федерации волейбола Бурятии. Глава бурятской столицы поручил фонду развития подобрать участок и подготовить заявку для участия в федеральном проекте «Бизнес-спринт» для получения федерального финансирования.

- Мы с удовольствием отозвались на эту инициативу и выразили готовность оказать всяческую поддержку. Одна из главных задач – чтобы все горожане – дети, взрослые и старшее поколение – в любое время в шаговой доступности могли заниматься физкультурой и спортом, – подчеркнул Игорь Шутенков. – У нас региональный центр единоборств, завершается возведение РГ по хоккею, работает центр по стрельбе из лука. Почти в каждом дворе имеются многофункциональные спортивные площадки.
 
В новом волейбольном центре будут бесплатно заниматься дети и подростки из спортивных школ. Пустят туда и взрослых, но уже за отдельную плату.

Как сообщал «Байкал-Daily», самый известный футболист из Бурятии, экс-защитник сборной России, бывший игрок казанского «Рубина», московского «Динамо» и нынешний игрок ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Гранат построит в Улан-Удэ крытый футбольный манеж и футбольное поле. Правительство Бурятии и мэрия уже подписали с ним соответствующее соглашение. Сам манеж расположится на окраине города, в микрорайоне Верхняя Берёзовка.

  

волейбол строительство спорт

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