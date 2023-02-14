В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр

Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей







Новый спортивный объект обойдётся в 200 миллионов рублей. Большую часть этой суммы – 183 миллиона – направят из федерального бюджета. Остальные средства выделят из республиканской казны и предоставит частный инвестор.



В здании будут два зала – большой волейбольный и для пляжного волейбола, сообщили в фонде развития Улан-Удэ. В октябре этот проект стал победителем ФП «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».



- По концессионному соглашению частный инвестор к 2024 году своими силами построит и оснастит центр необходимым оборудованием. Затем его передадут в муниципальную собственность, а инвестор на условиях аренды в течение 15 лет будет эксплуатировать и осуществлять техобслуживание объекта, – пояснили в фонде.



Договор предусматривает пролонгацию договора аренды по истечении этих 15 лет. С просьбой посодействовать в строительстве центра для занятий волейболом к мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову ранее обратились представители федерации волейбола Бурятии. Глава бурятской столицы поручил фонду развития подобрать участок и подготовить заявку для участия в федеральном проекте «Бизнес-спринт» для получения федерального финансирования.



- Мы с удовольствием отозвались на эту инициативу и выразили готовность оказать всяческую поддержку. Одна из главных задач – чтобы все горожане – дети, взрослые и старшее поколение – в любое время в шаговой доступности могли заниматься физкультурой и спортом, – подчеркнул Игорь Шутенков. – У нас региональный центр единоборств, завершается возведение РГ по хоккею, работает центр по стрельбе из лука. Почти в каждом дворе имеются многофункциональные спортивные площадки.



В новом волейбольном центре будут бесплатно заниматься дети и подростки из спортивных школ. Пустят туда и взрослых, но уже за отдельную плату.









