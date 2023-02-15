Порывы ветра достигнут 14 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами -13,-18.
В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
В Бурятии сегодня ветрено
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Общество, 15.02.2023
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