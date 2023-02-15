15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии сегодня ветрено

В Бурятии сегодня ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Порывы ветра достигнут 14 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 февраля по республике переменная облачность, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с, позёмка. Температура днём -6,-11, местами -13,-18.

В Улан-Удэ днём небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура днём -9,-11.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня ветрено
В Бурятии сегодня ветрено
Общество, 15.02.2023
Порывы ветра достигнут 14 м/с
В Улан-Удэ продолжится проект «Читки современной драматургии»
В Улан-Удэ продолжится проект «Читки современной драматургии»
Общество, 14.02.2023
Очередную пьесу прочтут в молодёжном художественном театре
Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу
Театр из Бурятии едет с праздничными концертами в Читу
Общество, 14.02.2023
Жителям Забайкалья покажут традиции Белого месяца
В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее
В Улан-Удэ состоится камерный концерт в музее
Общество, 14.02.2023
Перед слушателями выступит Максим Санкиров
В Бурятии работает клуб путешественников
В Бурятии работает клуб путешественников
Общество, 14.02.2023
В рамках проекта в Улан-Удэ пройдёт встреча с писателем и журналистом
В улан-удэнской колонии определили победительницу конкурса красоты
В улан-удэнской колонии определили победительницу конкурса красоты
Общество, 14.02.2023
Девушка представит учреждение в следующем этапе конкурса
В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию
В Улан-Удэ проведут детско-юношескую божественную литургию
Общество, 14.02.2023
К богослужению готовятся приходские коллективы
В Чите разыграют «Золото Забайкалья» по танцам
В Чите разыграют «Золото Забайкалья» по танцам
Общество, 14.02.2023
В столице края пройдёт международный турнир по танцевальному спорту
В Бурятии пройдёт чемпионат по стоклеточным шашкам
В Бурятии пройдёт чемпионат по стоклеточным шашкам
Общество, 14.02.2023
Также состоится первенство республики
В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
В районе Бурятии зарегистрировали первых новорождённых года
Общество, 14.02.2023
Счастливым родителям были выданы первые документы детей
В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр
В Бурятии определилась часть финалистов зимних сельских игр
Общество, 14.02.2023
В республике проходят отборочные соревнования по хоккею с мячом
В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр
В сотых кварталах Улан-Удэ появится волейбольный центр
Общество, 14.02.2023
Строительство спортобъекта обойдётся в 200 миллионов рублей
В Бурятии реконструируют станцию Северобайкальск
В Бурятии реконструируют станцию Северобайкальск
Общество, 14.02.2023
В 2023 году на участках БАМа и Транссиба ВСЖД модернизируют 41 объект инфраструктуры
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Кикбоксёры Бурятии выиграли 8 медалей «Силы Сибири»
Общество, 14.02.2023
Дважды победительницей турнира была объявлена Дарья Шелопугина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^