В представлениях цирка Бурятии используются костюмы из нейросети

Совсем недавно Государственный цирк Бурятии к 100-летию республики презентовал театрализованное балетно-акробатическое шоу «Тайна пяти стихий». А в эти дни, в преддверии Сагаалгана, 14 и 15 февраля, это представление снова показывают зрителям в Физкультурно-спортивном комплексе.В аннотации к представлению написана формулировка: «… одним из ноу- хау будут костюмы, разработанные с помощью нейросети». Мало, кто имеет представление - о чем идёт речь, ведь все новое настораживает и вызывает неподдельный интерес. С новинкой в сфере цифрового мира рассказал молодой и уже достаточно известный художник Амгалан Ринчинэ.- Нейросеть – это математическая модель, программа, набор формул, с помощью которых можно обрабатывать информацию.Нейроном называется клетка, которая может передавать нервные сигналы и формировать так называемые нейронные связи внутри нашего мозга. Именно благодаря им его разные части связаны друг с другом – они обмениваются данными и помогают человеку говорить и понимать услышанное, запоминать, даже просто двигаться. Другими словами, это искусственный интеллект.- Да, можно и так сказать. Это программа, которая может делать расчёты. К примеру, она может генерировать изображения. Она берет всю базу изображений, которые есть в Интернете. Представьте, это какое огромное количество! И соединяя эти изображения – она создаёт новую картинку.- Нет. Это облачные технологии. Например, есть определённые ресурсы, на которых есть сайт и через него вы работаете с нейросетями. Я, например, использовал ресурс Midjourney. Я через него соединяюсь с нейросетью.- Я подключаюсь к нейросети, получаю доступ к этому огромному цифровому «мозгу» и словами описываю то, что мне нужно. К примеру, мне нужен какой-то определённый костюм. Этот запрос уходит в нейросеть, затем нейросеть просчитывает эти слова и к этим словам подбирает образы и потом она их соединяет. Таким образом, я получаю не готовый костюм, а получаю образ по цветам, по форме. Он выдаёт не одну картинку, а много вариантов. Их может быть 10, 100, тысяча, миллион… Далее - из этих изображений я развиваю идею.- Да! Она несовершенна. Всё равно она не может работать так круто, как живой человек. Поэтому я беру эту картинку и дальше её развиваю по деталям, какие будут ткани, цвет.- Я выбрал, например, 3-5 изображений и из них делаю эскизы. Эскизы делаю либо от руки, на бумаге, либо на планшете рисую цифровую иллюстрацию. И вот с этого момента начинается обычная история: художник делает эскизы, развивает свою идею, уточняет её. Машина всё равно точно не делает. Нельзя нажать кнопку и получить весь набор костюмов к спектаклю. Здесь необходим художник, который дальше эти костюмы доведёт до конечного результата. В этой связи мы работаем в тандеме с режиссёром, для которого я создаю выразительные средства как художник.- Не только костюмы. Вот, к примеру, для нового циркового шоу «Тайна пяти стихий», которую подготовил цирк Бурятии с помощью нейросети я разработал только костюмы. А вот для спектакля - фэнтези «Меч Ассури»театра кукол «Ульгэр», где я и работаю, я создал не только костюмы, но и мультимедийную часть также, используя нейросети.- На самом деле с цирком я работаю давно. Я ставил в прошлом году спектакль Zam-life, меня пригласила на тот момент художественный руководитель Туяна Молоновна и Олег Юмов, режиссёр спектакля. И вот с этого момента я начал работать с цирком. Но в отличие от нынешнего спектакля, там не использовались нейросети. Нейросеть развивается очень быстро. Вот, к примеру, год назад невозможно было по запросу получить адекватные изображения, которые я могу использовать для спектакля. В этом году такая возможность уже появилась. Работать над программой «Тайна пяти стихий» меня пригласила директор цирка Наталья Владимировна Борисова и мы начали работу вместе с режиссёром Леонидом Савельевичем Ситовым. И вот как к этому времени у меня была возможность максимально поработать с нейросетью.- Нет, это был эксперимент чистой воды. Я не помню, чтобы в Бурятии ставились такие спектакли. И можно сказать, что цирковое шоу «Тайна пяти стихий» - это первый спектакль, созданный с помощью нейросетей.- В том то и дело. Визуально по форме спектакль остаётся классическим спектаклем. Это больше технический вопрос. Нейросети предоставляют расширенные возможности производства спектакля. Они максимально экономят моё время и создают лишь образы, основываясь на которых я создаю костюмы. Например, в любой поисковой сети в интернете вам выдают готовые картинки, а нейросеть выдаёт уникальные картинки, которые нигде ни у кого не повторяются. Она их создаёт.- Да. Спектакль вышел. Единственное, что могу отметить - есть большой потенциал для работы. Нейросеть даёт возможность усложнять эти образы, костюмы, добавлять мультимедийную часть. Кстати, цирк активно использует мультимедиа. Она тоже может сгенерирована нейросетью. Так как этот был наш первый опыт работы с нейросетью и мы её использовали по минимуму, то в будущем думаю, что мы шире используем возможности нейросети. Вообще, с цирком понравилось работать, потому что цирковой спектакль - это нечто большее, чем обычный спектакль. Там и драматургия, и балет, и хореография, и актёрское мастерство, много пространства. Ну и, безусловно, демонстрация возможностей человеческого тела. Это огромный микс. Мне радостно, что наш цирк движется в сторону соединения разных видов искусств и надеюсь, что они продолжат эту историю.- Да, помимо того, что можно создавать мультимедиа, а также костюмы и образы с помощью нейросетей, я знаю, что ещё можно создавать музыку, тексты, используется в финансовых прогнозах и даже предсказывает погоду! Я думаю, что её можно использовать не только в культуре и искусстве, но и в других сферах. Поскольку – это просто математический принцип.- Сложно понять и изучить механизмы работы с нейросетью?- Она не сложна в использовании, если не вдаваться в принцип её работы, поскольку он очень сложный. Наверное, надо иметь какое-то математическое образование, склад ума или быть программистом. Я, например, обычный пользователь пользуюсь её как обычным документом в Word и знаю, как формировать запрос. Думаю, что любой человек может освоить её.- Я думаю, что нет. У неё очень большие перспективы, потому что она облегчает труд. Но полностью заменить человека не сможет, потому что мозг человека сильнее. Мне хочется, чтобы нейросети в искусстве и культуре использовали больше, чаще, потому что это даёт очень большой спектр возможностей. Потому что все цифровое распространяется быстрее, чем материальное. В этом плане мы сможем больше рассказать миру о бурятской культуре.- Пока нет. Вот только спектакли в цирке Бурятии и в театре кукол «Ульгэр».- Я окончил искусствоведческий факультет РГГУ в Москве. Это образование по теории искусства мне сейчас очень помогает в работе. Там, в Москве, я в полной мере понял, что я - бурят, носитель богатой бурятской культуры, в полной мере проявилась национальная самоидентичность.- Нет, потому что я работаю с бурятской культурой. А здесь, в Бурятии – ядро бурятской культуры, сама её суть. Изучать из Москвы бурятскую культуру не представляется возможным. Здесь нужно находиться, дышать этим воздухом, говорить с людьми, с носителями культуры. У меня нет асинхронна. Полная гармония места и предназначения.- Громадье! Сейчас я больше работаю как художник, делаю инсталляции, участвую в выставках. Исследую традиционное бурятское ремесло. Это направление мне помогает понять, как работали мои предки-буряты, какой материал они использовали. Также работаю менеджером в театре кукол «Ульгэр», мне иногда даже удаётся ставить спектакли, чему я очень рад. Вообще, я исследователь бурятской культуры, что значит для бурята красота, эстетика. Есть, конечно, антропологи и социологи, а я как художник исследую. Очень интересно!Кстати сказать, отраслевое ведомство под руководством министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой активно поддерживает творческие проекты и начинания молодых художников и дизайнеров.- Культура – это, как живой организм. Ему всегда требуется подпитка, новые силы и современные тенденции. Только в развитии отрасль может быть наполненной и интересной. Поэтому мы всегда даём «зелёный свет» молодым и инициативным коллегам, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.