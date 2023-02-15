В районе Бурятии выбрали Баатара и Дангину

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Конкурс прошёл среди учащихся Хоринского района



11 февраля в Хоринском районе Бурятии прошёл конкурс «Баатар — Дангина-2023. Мероприятие состоялась в рамках празднования Сагаалгана, столетия района и республики, а также Года педагога и наставника.



В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 6 до 15 лет.



Победителями среди юношей в номинации «Хүүгэн Баатар» стали:

Первое место – Сультим А. (ХСОШ №1 им. Д.Ж.Жанаева, рук. Будаева Д.Д.),

Второе место - Эрдэни Ш. (ХСОШ №1 им. Д.Ж.Жанаева, рук. Ширебазарова Ц.Д.),

Третье место - Дамба М. (ХСОШ №2 им. Ю.А.Гагарина, рук. Будаева Ц А.).



Номинация «Эдир Баатар»:

Первое место - Солбон Б. (Аланская СОШ, рук. Раднаева О.Ж.),

Второе место – Дугар Ц. (Тохорюктинская СОШ, рук. Дашинимаева Д.Д.),

Третье место - Галсан Ц. (Булумская СОШ, участник ансамбля «Мунхэ гэрэл», рук. Гатапова Ц.Д.).



Юными красавицами в номинации «Хүүгэн Дангина» признаны:

Первое место – Карина Д. (ХСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, рук. Ширебазарова Ц.Д.),

Второе место - Амарсана Ж. (Баянголская ООШ, рук. Мухамядзянова С.С.),

Третье место - Элина Ш. (Хоринский ДК, рук. Шойбонова О.А.).



Номинация «Эдир Дангина»:

Первое место - Юмжана Л. (ХСОШ №2 им. Ю.А. Гагарина, рук. Баторова Д.Б.),

Второе место - Сойжина Ж. (Булумская СОШ, рук. Дашицыренова Э.Ц.),

Третье место – Валентина Б. (ХСОШ №1 им. Д.Ж. Жанаева, рук. Будаева Д.Д.).



Руководителям, педагогам и наставникам были вручены благодарственные письма. В рамках конкурса были награждены участник межрегионального конкурса «Баатар.Дангина-2023» Арсалан Б. и лауреат межрегионального конкурса «Баатар.Дангина-2023» Толон Ц. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

